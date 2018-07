Xiaomi Mi A2 ze wsparciem Google - czym jeszcze nas zaskoczy?

Oficjalną premierę Mi A2 zaplanowano w Hiszpanii, gdzie przygotowano wiele ciekawych rozwiązań, a przy tym zadbano o nietuzinkowy sposób prezentacji. Zarówno Mi A2, jak i wersja Lite są długo wyczekiwane przez sympatyków nowości. Z wielu pogłosek można było wywnioskować, że nowości są tożsame z równie popularnym telefonem Mi 6X. Łączy je wyświetlacz FHD 5,99 cala, Snapdragon 660, 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB zarezerwowane na dane. Wersja Lite jako telefon z nieco niższej póki będzie miał nieco słabsze parametry oraz niewielkie różnice w wyglądzie, ale wciąż pozostanie bardzo dobrą propozycją w swojej klasie.

Android One w Xiaomi Mi A2

Największą niespodzianką i zarazem zasadniczą różnicą między Mi 6X a Mi A2 jest program Android One. Producent doskonale wie, że użytkownicy poszukują telefonów z tożsamością otwartą na kompatybilność z wieloma aplikacjami, stąd popularne w branży określenie, że został uzupełniony o niemalże „czysty” Android 8.1 Oreo. Producent nie omieszkał dodać kilku swoich autorskich dodatków, jednakże wsparcie nad systemem aktualizacji ma oferować Google, co z pewnością przekonuje wielu użytkowników do jego zakupu.

Niezmiennie zaletą telefonów Xiaomi jest cena, która gwarantuje pełną satysfakcję. W porównaniu z konkurencyjnymi markami i parametrami flagowy smartphone'ów chiński producent jest niemalże nie do pokonania. Gwarantuje wysoką jakość, parametry techniczne na wysokim poziomie, ale nie zapomina o tym, że użytkownicy szybko się nudzą i kupując zbyt drogi telefon mogą niechętnie zmienić model na inny w przyszłości. Xiaomi Mi A2 podobnie jak poprzednie modele producenta nie mają wygórowanych cen, dzięki czemu dostępne są od ręki niemalże dla każdego!

Xiaomi Mi A2 - specyfikacja techniczna

Patrząc na Xiaomi Mi A2 już na pierwszy rzut oka uwagę zwraca design. Prosta forma, wytrzymała konstrukcja, solidny aparat to te elementy, na które współczesny użytkownik zwraca uwagę. Nie bez powodu producent zainwestował w duży i czytelny wyświetlacz FHD 5,99 cala, ponieważ dziś to urządzenia mobilne wiodą prym w świecie wirtualnym, a każdy przeglądając ulubione strony i kanały na mediach społecznościowych oczekuje od telefonu przejrzystości I szybkości działania.

Smartphone nie jest już tylko i wyłączenie telefonem służącym do dzwonienia, a Xiaomi Mi A2 to idealny towarzysz podróży, m.in. dzięki funkcji szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 oraz perfekcyjnie dobranemu aparatowi. Zarówno aparat główny 12 Mpix (Sony IMX486) z przysłoną f/1,75, jak i aparat dodatkowy 20 Mpix (Sony IMX376) z przysłoną f/1,75 gwarantują wspaniałe ujęcia.