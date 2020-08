Wzrost zainteresowania kryptowalutami

Najpopularniejsze hasło w świecie Krypto

Chociaż nie jest zaskoczeniem, że Bitcoin nadal jest królem w krainie handlu kryptowalutami, Ethereum (ETH) również zyskuje na znaczeniu. W rzeczywistości między 21 a 26 lipca cena Ethereum wzrosła o ponad 30%, osiągając poziomy niespotykane od roku. Co łączy te waluty? Najmodniejszym obecnie słowem w świecie kryptowalut jest DeFi.

DeFi odnosi się do zdecentralizowanych finansów, co oznacza, że ​​zasadniczo tradycyjne instrumenty finansowe są odtwarzane w zdecentralizowanej przestrzeni. Zdecentralizowane finansowanie pozostawia te instrumenty wolne od kontroli rządu lub firmy i mogą być całkowicie niezależne. Bitcoin i Ethereum były pierwotnymi walutami używającymi technologii DeFi i dlatego są kontrolowane przez duże sieci komputerów, a nie przez centralny organ. Ethereum używa technologii DeFi do przechowywania kryptowalut dla inwestorów, którzy mogą następnie zarobić na tym odsetki. Technologia Defi jest świeża, innowacyjna i przyciąga wiele uwagi. DeFi jest szczególnie przydatne dla inwestorów korzystających z kryptowalut w celu zabezpieczenia się przed inflacją lub dla start-upów finansowanych społecznościowo. Chociaż koncepcja zdecentralizowanego finansowania może być bardzo atrakcyjna dla niektórych inwestorów, dopiero okaże się, czy będzie miało to drastyczny wpływ dla kryptowalut, czy też nie.

Inne kryptowaluty godne uwagi

Chociaż Bitcoin nadal pozostaje wiodącą marką i wyborem na rynku kryptowalut, z pewnością ma konkurencję w rankingach. Kilka innych kryptowalut pracuje obecnie nad swoją technologią, tworząc innowacyjne sposoby, aby przejść na wyższy poziom.

Ripple (XRP) jest coraz bardziej popularny co powoduje skupienie na sobie większej uwagi. Ta kryptowaluta sprawia, że ​​płatności transgraniczne są prostsze, szybsze i tańsze. Zasadniczo próbuje przejąć transakcje detaliczne, a także szybkie międzynarodowe przelewy pieniężne . Ripple jest interesującym graczem w grze kryptowalutowej, ponieważ spełnia podwójną rolę, jedną jako platformę płatniczą i drugą jako kryptowalutę. W dłuższej perspektywie funkcjonalność Ripple może być korzystna dla jego popularności, zwłaszcza jeśli zostanie przyjęta przez większych graczy.

Litecoin (LTC),Fork Bitcoin, który powstał w 2011 roku, jest kolejnym, na który powinni mieć oko traderzy kryptowalut, ponieważ w ostatnich latach dość szybko się wspiął w rankingu kryptowalut. Między 21 a 26 lipca Litecoin wzrósł o ponad 15%. Jednak, wzrost kryptowalut był powolny w ciągu ostatnich 2 lat, a Litecoin doświadczał niższych wyników wskaźnika wydajności w porównaniu z innymi kryptowalutami w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Inwestowanie w kontrakty CFD na kryptowalutach

Podczas drugiej fali COVID-19 na Stany Zjednoczone nikt nie jest pewien, co przyniesie przyszłość. Jeśli chcesz handlować kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, Litecoin lub Ripple w formie kontraktów CFD, możesz to zrobić z Vestle. Nasza innowacyjna platforma handlowa to nie tylko kryptowaluty CFD. Obejmuje również ponad 800 CFD, w tym pary walutowe, takie jak EUR / USD, indeksy, akcje, towary i ETFs. Chcesz poznać naszą platformę i narzędzia handlowe? Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnego szkolenia 1 na 1 z trenerem handlowym.

Praktycznie niezależne od rządów i banków centralnych kryptowaluty oferują nowy sposób płacenia za usługi i służą jako nowy zbywalny instrument. Tworzą one zarówno nowe możliwości, jak i nowe ryzyko na arenie handlu online i podobnie jak wiele innych instrumentów, można nimi również handlować w Vestle w formie kontraktów CFD. Vestle jest regulowanym brokerem internetowym, posiadającym wszystkie narzędzia i informacje, których potrzebujesz, aby stać się jeszcze lepszym traderem i być na bieżąco z wszelkimi zmianami rynkowymi w przestrzeni kryptowalut. Możesz handlować na komputerze lub pobrać naszą aplikację mobilną i handlować za pomocą smartfona lub tabletu. W Vestle możesz handlować Bitcoinem, Litecoinem, Ethereum i Ripple w stosunku do US Dollara lub jena japońskiego.



Vestle (znany dawniej jako iFOREX) jest nazwą handlową iCFD Limited, licencjonowana i regulowana przez Cypryjski Urząd Securities and Exchange Commision (CYSEC) numer licencji: 143/11. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie, zostały stworzone we współpracy z Vestle i nie powinny w żaden sposób być rozumiane, bezpośrednio lub pośrednio, jako porady inwestycyjne, rekomendacje lub sugestie o strategii inwestycyjnej w odniesieniu do instrumentów finansowych, w jakikolwiek sposób. Każde wskazanie dotychczasowych wyników lub symulację wyników z przeszłości w tym dokumencie nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 84.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Uwaga: obliczenia przeszłych zmian wyników, mogą przedstawiać futures kontrakty, a nie aktywa bazowe. Pełne zrzeczenie się: https://www.vestle.pl/legal/analysis-disclaimer.html