Wytwórnia DreamWorks wzbogaci się o nową architekturę Data Fabric

DreamWorks to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo cyfrowe – ilość danych generowanych przez twórców jest ogromna. Do stworzenia przeciętnego pełnometrażowego filmu animowanego potrzeba setek artystów i inżynierów, ponad 600 terabajtów danych, ponad 100 milionów godzin przetwarzania i pół miliarda plików. A ponieważ studio wciąż się rozwija i dostarcza swoje światowej klasy zasoby cyfrowe do coraz to nowych kanałów, jego wymagania w zakresie danych rosną w tempie wykładniczym.

NetApp, dostawca rozwiązań do obsługi danych w chmurach hybrydowych, poinformował o zawarciu współpracy ze studiem. Eksperci skupią się na analizie predykcyjnej i innych funkcjach, które mają umożliwić dostęp do dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Podejście to uprości również ogólną integrację i koordynację danych w całej hybrydowej infrastrukturze informatycznej.

W ramach partnerstwa inżynierowie będą współpracować z działem informatycznym wytwórni, aby spełnić jego wyjątkowe i szybko rosnące wymagania w zakresie przechowywania danych i zarządzania nimi.

Zespoły obu firm odkrywają obecnie innowacyjne sposoby na:

Zwiększenie możliwości przepływów pracy związanych z produkcją. Optymalizacja ogromnej ilości danych związanych z tworzeniem treści oraz ich wykorzystanie w wielu produkcjach realizowanych jednocześnie.

Zapewnienie artystom maksymalnych możliwości tworzenia. Zapewnienie dostępności danych filmowych na żądanie na potrzeby kreacji artystycznej, iteracji i recenzji.

Usprawnienie operacji. Uproszczenie i automatyzacja architektury w celu osiągnięcia maksymalnego czasu pracy bez przestojów.

Źródło: NetApp