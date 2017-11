Wystartowali z biznesem z 2 dni! - Pierwszy Startup Shaker w Białej Podlaskiej właśnie się zakończył

Podczas intensywnych warsztatów uczniowie szkół ponadgimnazjalnych opracowali swój pomysł na innowacyjny biznes, przygotowali plan wprowadzenia na rynek oraz poznali bezpłatne narzędzia do prowadzenia firmy. Uczestnicy nauczyli się również, jak zaprezentować siebie i swój pomysł oraz jak prowadzić kampanię promocyjną bez nakładu pieniężnego. Na zakończenie warsztatów wszystkie zespoły przedstawiły rezultaty swoich prac.

Startup Academy to organizacja wspierająca osoby, które mają pomysł i chcą rozwinąć własny biznes. Pomagają od samego początku do pierwszych klientów i pozyskania finansowania. Prowadzą szkolenia z budowania startupów, marketingu i finansowania. Podczas Startup Shakera warsztaty poprowadzili założyciele Startup Academy – Tomasz Jabłoński i Damian Strzelczyk. Obecnie rozwijają również swój drugi biznes – platformę do nauki języka angielskiego tutlo.

Warsztaty współorganizowała również Fundacja „Pierwsze miejsca są zawsze wolne”, założona przez Krzysztofa Gontarka, która działa na rzecz poszerzania kompetencji cyfrowych i szerzenia przedsiębiorczych postaw wśród dzieci i młodzieży, odkrywa talenty wśród młodych ludzi i rozwija ich pasje. Podczas warsztatów uczniowie mieli przyjemność poznać przedstawicieli fundacji - Małgorzatę i Krystiana Gontarek, którzy wraz z Krzysztofem prowadzili zajęcia w drugim dniu.

Uczniowie pracowali i udoskonali swój pomysł przez dwa dni. Na zakończenie warsztatów wszystkie zespoły zaprezentowały swoje rezultaty swoich prac oraz otrzymali feedback od prowadzących. Uczestnicy zostali przygotowani na założenie własnej działalności gospodarczej, poznali nowoczesne narzędzia pomagające kontrolować własny biznes i został rozbudzony w nich duch przedsiębiorczości. W Białej Podlaskiej był to pierwszy Startup Shaker. Po sukcesie tego wydarzenia mamy nadzieję na kolejne takie inicjatywy.