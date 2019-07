Wystartowała trzecia edycja konkursu e-Pionier dla programistów rozwiązujących problemy społeczne

Konkurs e-Pionier to inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest wsparcie utalentowanych programistów w realizacji pomysłów rozwiązujących istotne problemy społeczne i gospodarcze. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych mają one szansę stanowić przełom w podnoszeniu jakości życia obywateli.

Gdy problem tworzy rynek

Konkurs e-Pionier realizowany jest w formule zamówień przedkomercyjnych (PCP – ang. pre-commercial procurement). Oznacza to, że podmiot zamawiający określa konkretny problem, na który nie ma dostępnego na rynku rozwiązania. Nowością w trzeciej edycji e-Pioniera jest rozszerzenie katalogu podmiotów mogących zgłaszać problemy społeczno-gospodarcze. Zamawiającym mogą być instytucje sektora publicznego i podmioty działające prospołecznie (fundacje, stowarzyszenia, podmioty komercyjne). NCBR zatem nie tylko przekazuje środki na jego rozwiązanie, ale równocześnie stymuluje rozwój nowych technologii służących społeczeństwu.

Dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, informuje, że w dwóch poprzednich edycjach konkursu e-Pionier na wsparcie ponad 400 programistów z interdyscyplinarnych zespołów przeznaczono blisko 81 mln zł. Najnowsze dane wskazują, że pracują oni nad rozwiązaniami około 40 problemów.

W praktyce Centrum wyłania wyspecjalizowane podmioty, tzw. akceleratory, które kojarzą instytucje publiczne z zespołami interdyscyplinarnymi, mającymi kompetencje, by osiągnąć sukces. Akceleratory pomagają zweryfikować najciekawsze projekty pod kątem technologicznym i biznesowym, a następnie wspierają ich rozwój.

W trzeciej edycji konkursu akceleratory powalczą o 25 mln zł na rozwój najciekawszych i najbardziej obiecujących projektów. Dodatkowo, zespoły programistów uzyskają wsparcie na weryfikację technologiczną i biznesową swoich pomysłów, doradztwo w zakresie technologii, designu, prawa własności intelektualnej, a nawet mentoringu i rozwoju kompetencji poprzez warsztaty, seminaria czy wizyty studyjne.

Cyfrowe rozwiązania podnoszą komfort życia

Poprzednie edycje konkursu e-Pionier pozwoliły rozpocząć prace m.in. nad: urządzeniem do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10 (problem zgłoszony przez Gminę Rumia), platformą do pionowego lądowania dronów na nierównym bądź pozostającym w ruchu obiekcie (Centrum Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie) czy oprogramowaniem pozwalającym personelowi na oddziałach SOR i Intensywnej Terapii na komunikację pozawerbalną z pacjentami (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku).

Nabór do konkursu potrwa do 30 sierpnia 2019 r. (do godz. 16:00). Więcej informacji o e-Pionier dostępnych jest na stronie NCBR.

Źródło: NCBR