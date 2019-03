Wystartowała rekrutacja do wakacyjnego programu dla studentów, którzy przyszłość widzą w nowych technologiach

Wakacyjne staże IT w Comarch dedykowane są słuchaczom co najmniej drugiego roku studiów kierunków informatycznych i pokrewnych. W 2019 roku ponownie mogą aplikować oni na profil programistyczny (w technologiach Java, .Net, C/C++, bazy danych oraz front-end), embedded, inżynier systemowy oraz telekomunikacja.

Nie brakuje także nowości. Paulina Bis, specjalista ds. rekrutacji i koordynator programu, informuje, że po raz pierwszy studenci mają do wyboru profil związany z Artificial Intelligence i Machine learning. Na stażu AI/ML dowiedzą się m.in. jak tworzyć algorytmy uczenia maszynowego, analizować i modelować dane, ewaluować oraz testować przygotowane modele, a także integrować je z innymi rozwiązaniami.

Wśród aplikujących poszukiwani będą także studenci zainteresowani realizacją projektów z obszaru cyber security (testy penetracyjne, secure software development lifecycle, prace developerskie).

Także dla projektantów

W tym roku po raz kolejny studenci zafascynowani tematyką UX będą mieli okazję podczas trzymiesięcznego stażu rozwijać swoje kompetencje w tej dziedzinie. Czekają na nich wyzwania polegające na projektowaniu realnych produktów z konkretnych branż np. bankowości czy telemedycyny od strony UX/UI.

Od kandydatów wymaga się przede wszystkim umiejętności myślenia analitycznego, wyciągania wniosków na bazie dostarczonych danych, chęci działania, obserwacji rynku i oczywiście „intuicji projektowej” – czyli gotowości do podejmowania decyzji projektowych.

Jak aplikować?

W zależności od wybranego przez siebie profilu studenci będą mogli uczestniczyć w wakacyjnym programie Comarch w jednym z 12 oddziałów firmy (Białystok, Bielsko-Biała, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław).

Zgłoszenia można przesyłać do 23 kwietnia. Wystarczy wypełnić formularz i załączyć CV na tej stronie. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny z technologii IT, a w przypadku projektantów do udziału w rozmowach. Najlepsi z nich otrzymają zaproszenia do udziału w trzymiesięcznym stażu, który potrwa od początku lipca do końca września.

Co wyróżnia ten program?

W trakcie trzech miesięcy spędzonych w Comarch studenci będą brali udział w realizacji konkretnego projektu. Poszczególne kilkuosobowe zespoły otrzymają zadania obejmujące takie etapy jak analiza problemu, zaprojektowanie i zaprogramowanie rozwiązania oraz wdrożenie skończonego projektu, a nad ich pracą czuwać będą doświadczeni opiekunowie.

Oprócz wynagrodzenia za każdy miesiąc stażu uczestnicy będą mogli także skorzystać z 5 dni urlopu.

Źródło: Comarch