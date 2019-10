Wyspana załoga? Jak polskie firmy zaniedbują kluczowy obszar budowania swojej przewagi

Instytut Kontekstów Pracy, interdyscyplinarna jednostka badawcza, zajmująca się szeroko rozumianym tematem pracy, postanowił pokazać pracownikom oraz pracodawcom, jak ważny jest sen. W projekcie „Radykalny sen: lepsze życie, lepszy biznes” pokazuje nie tylko jego wpływ na zdrowie i efektywność; prezentuje także konkretne wskazówki dotyczące tego, jak poprawić jakość snu.

Zajęliśmy się tym tematem z dwóch powodów. Po pierwsze: trudno wyobrazić sobie inny obszar, który tak mocno wpływa na nasze życie – zdrowie, relacje, efektywność, biznes. Z drugiej strony, badania pokazują, że nie przykładamy do snu wystarczającej wagi, Polacy śpią dramatycznie źle i za mało (co czwarty z nas śpi krócej niż sześć godzin na dobę!), a to przyczynia się do pogorszenia się jakości naszego życia. Chcemy zawalczyć o to, aby sen był traktowany poważniej – mówi Dawid Zaraziński, współtwórca Instytutu Kontekstów Pracy.

Instytut chce pracować także z przedsiębiorcami. To pionierskie podejście do tematu, bo choć tematy wellbeingowe są cieszą się coraz większą uwagą firm, to sen pojawia się w nich zaskakująco rzadko.

Szkoda, bo wyspana załoga to jedno z najważniejszych źródeł budowania przewagi konkurencyjnej. O tym, że warto, aby firmy zainteresowały się tematem przekonują między innymi badania CBRE: 80% badanych pracowników przyznaje, że oferta pracodawcy w zakresie strategii dbałości o dobre samopoczucie będzie jednym z decydujących czynników decyzji o ewentualnej zmianie pracy w ciągu następnych 10 lat – dodaje Piotr Szymczak, współtwórca Instytutu Kontekstów Pracy.

Właśnie ukazała się obszerna publikacja, która jest jednym z kluczowych elementów projektu. To 73 strony praktycznych wskazówek i najważniejszych informacji o roli snu oraz przydatne informacje dla firm, które chcą zadbać o zdrowie pracowników i swoje wyniki biznesowe. Więcej informacji znaleźć można na stronie kontekstypracy.pl/sen.

Obok publikacji Instytut zaprasza również na specjalne warsztaty, łączące w sobie kurs online ze spotkaniem na żywo. Skierowane są one głównie do firm, które chcą edukować swoich pracowników, dbając tym samym o ich zdrowie i zawodową efektywność. Warsztaty współprowadzone są przez Joannę Jurgę, projektantkę i badaczkę, która zajmuje się między innymi tematem snu w kosmosie. Jest finalistką takich konkursów jak MakeMe, Young Polish Designer, Innovation Ad czy Jutronauci.

Instytut Kontekstów Pracy to interdyscyplinarny zespół zajmujący się szeroko rozumianym tematem pracy. W swoich działaniach edukacyjnych i wydawniczych koncentruje się na obszarach przyszłości pracy, pracy zdalnej, technologii w miejscu pracy czy zarządzania karierą. Instytut powołany został przez Piotra Szymczaka i Dawida Zarazińskiego.

Na długi weekend do poduchy radzimy zatem pobrać i przeczytać publikację Radykalny sen: lepsze życie, lepszy biznes.

Dobranoc!