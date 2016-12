Wyrobiłeś Profil Zaufany "tradycyjnie", ale chcesz się logować przez bank? Podpowiadamy co robić!

Jak już zapewne wiecie, w październiku udostępniono możliwość zakładania Profilu Zaufanego przez bankowość elektroniczną. Jest to bardzo wygodna metoda, która nie wymaga wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia profilu. Od razu jednak zgłosili się do nas czytelnicy z takim pytaniem - co zrobić, jeśli wyrobiłem Profil Zaufany wcześniej i teraz chciałbym korzystać z logowania przez bank? Czy można jakoś połączyć "stary" profil z kontem bankowym?

Po prostu zakładasz nowy profil (i nic nie tracisz)

Nie ma możliwości połączenia istniejącego Profilu Zaufanego z kontem bankowym. Można jednak błyskawicznie założyć nowy Profil Zaufany potwierdzony przez bank. W tej sytuacji nasz "stary" profil zostanie automatycznie unieważniony i nie trzeba się przy tym martwić utratą dokumentów z ePUAP-u. Teraz ePUAP i Profil Zaufany to dwie różne usługi. Po utworzeniu nowego profilu przez e-bankowość można nadal logować się do ePUAP tak jak dotychczas. Po prostu podpisywanie nowych dokumentów będzie się odbywać z użyciem nowego Profilu Zaufanego.

Pamiętajmy, że profil potwierdzony przez e-bank nie wymaga potwierdzenia w urzędzie. Tak więc cała procedura założenia nowego profilu, potwierdzenia nowego profilu i unieważnienia tego starego odbywa się online, w dodatku bardzo szybko. Poniżej opisujemy jak to wygląda krok po kroku.

Nowy profil przez bank - krok po kroku

Zaczynamy od zalogowania się do banku (w tym przypadku PKO BP). Wchodzimy do systemu transakcyjnego i klikamy w zakładkę "e-Urząd".

W "e-Urzędzie" mamy trzy grupy spraw, jakie możemy załatwić. Chcemy utworzyć Profil Zaufany więc klikamy "Utwórz profil".

Przejdziemy do wniosku o utworzenie profilu. Wyświetlą się nasze dane, do których będziemy musieli dopisać dodatkowe informacje. Ja musiałem podać adres e-mail. Po podaniu danych klikamy "Dalej".

Uwaga! W następnym kroku system banku poinformuje nas, że posiadamy już Profil Zaufany, który zostanie unieważniony wraz z założeniem profilu przez iPKO (strzałka 1). Jeśli chcemy to właśnie zrobić musimy potwierdzić wszystkie wymagane zgody po czym klikamy "Dalej" (strzałka 2).

Na koniec trzeba potwierdzić poprawność danych i podać kod jednorazowy (np. przysłany na SMS). Po wpisaniu kodu jednorazowego klikamy w przycisk "Wykonaj".

Jeśli wszystko poszło jak trzeba to zobaczymy informację o utworzeniu profilu.

W moim przypadku utworzenie Profilu Zaufanego przez bank było o tyle korzystne, że przedłużyłem sobie ważność profilu. Profil używany wcześniej miał wygasnąć w roku 2018, a teraz mogę się cieszyć profilem do roku 2019. No i mogę logować się przez bank.

Jak już wspomniałem, utworzenie nowego Profilu Zaufanego nie zmieni nic na koncie ePUAP. To są teraz dwie różne usługi. Jeśli zaloguję się przez bank do ePUAP to nadal będę miał dostęp do wysłanych wcześniej dokumentów podpisanych "starym" Profilem Zaufanym". Poza tym nadal dopuszczalne jest logowanie za pomocą hasła, niezależnie od możliwości logowania się za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości (czyli banku).

Zobacz inne teksty z cyklu oswajamy e-administrację