Wyprzedaże w Europie - ceny coraz niższe, lecz prawa konsumenta te same

„Zepsuł się suwak, ale to przecież sukienka z wyprzedaży…” – jeżeli nie wiedziałeś o istnieniu wady, a kupiłeś towar po cenie promocyjnej, to możesz go reklamować w ciągu 2 lat na takich samych zasadach, co towar zakupiony po cenie regularnej. Inaczej jest w wypadku, gdy decydujemy się kupić np. przybrudzoną podkładem bluzkę, wówczas nie możemy zwrócić się z roszczeniem do sklepu, jeżeli plama się nie spierze.

2 tygodnie na zwrot

Atrakcyjne oferty można wypatrzeć również online. Zakup w internecie dodatkowo daje nam prawo do namysłu i rezygnacji w ciągu 14 dni. Wystarczy, że w tym czasie poinformujemy przedsiębiorcę, że chcemy odstąpić od umowy. Na odesłanie towaru mamy kolejne 2 tygodnie.

Dobra wola sprzedawcy

Nie lubisz czekać na przesyłkę i wybierasz zakupy w sklepie stacjonarnym? Jeżeli tak, nie zawsze możesz zwrócić towar. Wiele sklepów oferuje swoim klientom taką możliwość. Jest to jednak ich dobra wola. Szczególnie w czasie wyprzedaży warto zapytać ekspedienta, jaką dana firma ma politykę zwrotów.

„On sale” w Europie

Niektórzy wybierają najpierw letnią destynację, a przy okazji dokonują zakupów, inni letni urlop czy weekendowy wyjazd celowo planują tak, aby skorzystać z wyprzedaży. Z reguły wyprzedaże w krajach Europy rozpoczynają się 1 lipca i kończą ostatniego dnia tego miesiąca (Belgia, Bułgaria, Czechy, Litwa) lub z końcem sierpnia (Chorwacja, Hiszpania). Niektórzy zaczynają już w pierwszej połowie czerwca (Dania, Finlandia, Szwecja), inni pod koniec tego miesiąca (Francja, Luksemburg, Niemcy, Norwegia). W Portugalii wyprzedaże zaczynają się zaś dopiero 7 sierpnia i trwają do początku września. Wiele państw nie ma ustalonego okresu wyprzedaży

W niektórych państwach prawo reguluje maksymalny czas trwania wyprzedaży np. we Francji jest to 6 tygodni, w Luksemburgu miesiąc w ciągu każdego sezonu letniego i zimowego, a w Portugalii 4 miesiące na rok.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie