Wyprawka, Dobry Start, 300+. Jak złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną

Program Dobry Start, zwany czasem "wyprawką" to 300 zł rocznie dla każdego dziecka uczącego się w szkole, w wieku 7-20 lat (dla dzieci niepełnosprawnych 7-24 lat). O świadczenie wnioskuje rodzic do 30 listopada danego roku - nie później (inaczej świadczenie przepada). Wówczas pieniądze otrzymasz w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie możesz złożyć:

przez bankowość elektroniczną lub

za pośrednictwem portalu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Empatia.

Pokazujemy, jak złożyć wniosek o "300+" przez bankowość elektroniczną. Wniosek przez swój bank internetowy złożysz podobnie jak wniosek o świadczenie 500+.

Nasza porada oparta jest o system funkcjonujący w mBanku, jednak zasady i reguły składania wniosku są takie same w każdym banku. W każdym banku wniosek jest w innym miejscu, np. w mBanku będzie to "PASAŻ/USŁUGI", w iPKO "E-URZĄD", a w Credite Agricole przycisk "Dobry Start" jest na ekranie z informacją o stanie konta.

Wniosek o 300+ przez bankowość elektroniczną krok po kroku

1. Przygotuj PESELe swoich dzieci i dokładne adresy ich szkół.

2. Zaloguj się do swojego systemu bankowości elektronicznej.

3. Znajdź miejsce składania wniosku (w mBanku: PASAŻ/USŁUGI).

Zacznij od znalezienia usługi w swoim banku. Wybierz "Złóż wniosek online" w programie "Dobry Start"

4. Bank przypomni Ci, że nie jest administratorem Twoich danych, tylko umożliwia złożenie wniosku. "Pokwituj" i kliknij "Dalej".

Ekran startowy wniosku w programie "Dobry Start". Aby przejść dalej, musisz "pokwitować" informację o usuwaniu wniosku z serwerów banku.

5. Kolejny ekran z danymi osobowymi rodzica (wnioskodawcy) jest częściowo wypełniony przez bank.

Uważaj tylko na rubrykę "Adres zamieszkania". Ma to być rzeczywisty adres zamieszkania i nie musi być zgodny z adresem zameldowania.Podaj adres miejsca, gdzie Twoje dziecko chodzi do szkoły.

Dane te możesz w przypadku mBanku zmienić. Nie są one aktualizowane - zmiana dotyczy tylko tego wniosku. Jednak uwaga - w innych bankach adres zamieszkania może zostać zaktualizowany podczas wypełniania wniosku (można go potem znów zmienić w zakładce z ustawieniami).

Ekran z danymi wnioskodawcy (rodzica lub opiekuna). Sprawdź, czy w formularzu jest rzeczywisty adres zamieszkania!

5a. Na tym samym ekranie czeka jeszcze kilka pułapek...

Dane kontaktowe. Sprawdź, czy podany adres e-mail to rzeczywiście taki, z którego korzystasz. Na ten adres dostaniesz UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), informację o wypłacie świadczenia lub (czego nie życzymy) decyzję administracyjną o odmowie świadczenia.

Numer rachunku, na który ma być wypłacone świadczenie. Domyślnie jest ustawiony Twój rachunek główny, ale możesz wskazać inny (np. drugiego rodzica lub dziecka). Wybierasz jeden rachunek do wypłaty świadczeń za wszystkie dzieci. Możesz też wybrać sposób wypłaty inny niż na rachunek bankowy, ale wymaga on kontaktu z urzędem, który wypłaca świadczenie.

"Organ prowadzący", czyli urząd odpowiedzialny za wypłatę świadczenia (może to być urząd gminy czy dzielnicy, ale także MOPS. Jest to ta sama placówka, do której składasz wniosek o 500+). Ważne jest, żeby był odpowiedni do adresu zamieszkania - inaczej urząd wezwie Cię do "uzupełnienia braków"

Zacznij od wyboru województwa z listy rozwijalnej. Pojawi się się wtedy następna lista z wyborem miejscowości - jeśli wpiszesz pierwsze litery nazwy, w podpowiedziach wyświetlą się propozycje nazw (w Warszawie trzeba wybrać odpowiedni urząd dzielnicy - jeśli zacznie się wpisywać nazwę dzielnicy, urząd pojawi się w podpowiedziach). Dane adresowe urzędu wypełnią się automatycznie.

Wskaż rachunek do wypłaty świadczenia i wybierz "organ prowadzący". Musi być odpowiedni do Twojego adresu zamieszkania!

6. Następny ekran to dane dzieci, które wypełnia się ręcznie. Automatycznie pojawia się tylko data urodzenia (po podaniu numeru PESEL). Rubrykę "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" wypełniasz tylko wtedy, kiedy dziecko nie ma nadanego numeru PESEL.

Pamiętaj o wskazaniu rodzaju szkoły i o jej prawidłowym adresie.

Aby dodać dane kolejnego dziecka, wybierz przycisk "+" przy "Dodaj dziecko" na końcu ekranu.

Dane dziecka. Pamiętaj, że świadczenia przysługują tylko uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nie dostaną ich zerówkowicze, osoby uczące się w szkołach pomaturalnych ani studenci.

7. Na kolejnym ekranie można dodać załączniki (maks. 7 na dziecko, jeśli są wymagane przez MRPiPS), trzeba także zaakceptować oświadczenia oraz potwierdzić, że jest się świadomym odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7a. Warto kliknąć w podkreślone słowo "oświadczenia" w rubryce "Akceptuję wszystkie oświadczenia" (domyślnie są "podpisane" na tak). Choć to dość długie okienko, warto się z nim zapoznać. Zwróć uwagę na treść oświadczeń i upewnij się, że wniosek na dziecko nie został już złożony w innym miejscu (np. przez drugiego rodzica).

Oświadczenia. Zanim "podpiszesz", upewnij się, że wniosek na dziecko nie został już złożony w innym miejscu (np. przez drugiego rodzica).

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Wyślij" na dole ekranu.

8. Wniosek jest złożony. Świadczenia są wypłacane bez decyzji administracyjnej (chyba, że urząd odmówi świadczenia, wtedy otrzymasz taką decyzję). Potwierdzenie wypłaty otrzymasz na adres e-mail z Twojego wniosku.

Na ekranie są potwierdzenia złożenia wniosku. Jeśli chcesz pobrać wniosek w formie .pdf i zapisać go na swoim komputerze, możesz to zrobić właśnie teraz, klikając w napis "Wniosek dobry start".

Jeśli chcesz pobrać wniosek w formie .pdf i zapisać go na swoim komputerze, możesz to zrobić tylko teraz.

Uwaga! Jest to tylko potwierdzenie bankowe. Potwierdzenie urzędowe dostaniesz na adres e-mail podany we wniosku (z adresu upo@mrpips.gov.pl) i wygląda to tak:

W załącznikach znajdziesz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (plik .xml i .pdf).

Warto wiedzieć także, że:

dziecko "uczące się" to uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Świadczenie nie przysługuje przedszkolakom i zerówkowiczom ani studentom i uczniom szkół pomaturalnych (nawet, jeśli spełniają kryterium wieku);

jeśli dziecko sześcioletnie idzie do pierwszej klasy (nie do zerówki!), przysługuje mu świadczenie. Jeśli dziecko idzie do zerówki albo oddziału przedszkolnego przy szkole, świadczenie nie przysługuje;

wniosek zawsze składa rodzic, nawet jeśli dziecko jest już pełnoletnie;

rodzina zastępcza składa wniosek o świadczenie w powiatowym centrum pomocy rodzinie;

świadczenie przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodów;

świadczenia nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia;