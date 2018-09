Wyposażenie łazienki - jakie radio wybrać?

Radio do wilgotnego pomieszczenia

Większość sprzętów elektronicznych może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach suchych. Radia do salonu czy sypialni cechują się niską odpornością na specyficzne warunki, które panują w łazienkach. Radia do łazienki są wykonane z materiałów, które chronią przed uszkodzeniami z powodu wysokiej wilgotności pomieszczenia. W ofercie https://eissound.pl/30-kb-sound-select znajdzie się sprzęt grający, który może być użytkowany nawet w pomieszczeniach o wilgotności powietrza sięgającej 90-100 procent. Takie nagłośnienie zachowa pełną sprawność, pomimo unoszenia się w powietrzu gorącej pary wodnej, powstającej w trakcie nalewania wody do wanny. Radio jest odporne także na wysoką temperaturę - para wodna sprawia, że w łazience jest często o wiele goręcej niż w pozostałych pomieszczeniach w domu.

Nagłośnienie do łazienki oferowane przez firmę eis sound jest w pełni przystosowane do pracy w wilgotnych pomieszczeniach, dzięki czemu może działać przez wiele godzin dziennie. Muzyka może rozbrzmiewać nawet podczas długiej kąpieli, a następnie uprzyjemniać chwile spędzone w łazience kolejnym domownikom.

Relaks dla wszystkich domowników

Dzięki możliwości słuchania ulubionych utworów podczas kąpieli, zrelaksują się zarówno panie, jak i panowie. Panowie odprężą się podczas brania prysznica po treningu na siłowni bądź w trakcie golenia, natomiast panie pokochają wieczory spędzone w wannie w ciepłą wodą i z maseczką na twarzy. Maluchy mogą słuchać w kąpieli wesołych piosenek dla przedszkolaków, a nastolatkowie utworów, których słuchają także we własnym pokoju.

Osobom zestresowanym poleca się słuchanie muzyki relaksacyjnej - dźwięków lasu, szumu strumienia czy falującego oceanu. Dzięki radiom do łazienki, pomieszczenie wypełni się dźwiękami natury, co sprawi, że stres zniknie. Bliskość natury koi nerwy, pozwala znaleźć wewnętrzną równowagę oraz spokojnie zasnąć po zakończeniu kąpieli.

Radio, które pasuje nawet do małych łazienek

Radia łazienkowe są zaprojektowane zmyślą o małych i dużych łazienkach. W niewielkich pomieszczaniach łatwo ukryć je w zabudowie szafek ściennych. Kompaktowe rozmiary radia ułatwiają jego zamontowanie w łazience - wystarczy podpiąć nagłośnienie za pomocą kabla zasilającego do istniejącej już instalacji. Dodatkowe połączenia są zbędne, gdyż radio korzysta z łączności Bluetooth oraz domowej sieci wi-fi. Brak okablowania ułatwia zamontowanie radia w łazience. Znika problem z estetycznym rozmieszczeniem plątaniny kabli oraz ich doprowadzeniem do urządzeń znajdujących się poza łazienką. Radia do zabudowy łazienkowej mogą być umieszczane w dowolnej części pomieszczenia. Są odporne na zachlapanie, dlatego mogą znaleźć się nawet nad wanną bądź w pobliżu prysznica.

Łączność z urządzeniami, które znajdują się poza łazienką

Radia do łazienki z funkcją Bluetooth i wi-fi umożliwiają odtwarzanie muzyki, która znajduje się na różnych nośnikach. Z powodzeniem służą do słuchania utworów zlokalizowanych na tablecie lub smartfonie, a także na dyskach zewnętrznych podłączonych do routera obsługującego domową sieć wi-fi. Połączenie między urządzeniami jest trwałe, co zapobiega zacinaniu się utworów i sprawia, że słuchanie muzyki jest jeszcze przyjemniejsze. Ponadto możliwe jest łatwe przełączanie utworów, kontrolowanie głośności i wyłączanie oraz włączanie radia. Do zestawu nagłośnienia do łazienki dołączony jest pilot odporny na wodę, dzięki któremu steruje się radiem bez wychodzenia z wanny lub spod prysznica.

Jakość dźwięku jest wysoka, bez względu na to, gdzie znajduje się nośnik plików audio. Radio usuwa nieczystości i redukuje szumy, które zniekształcają brzmienie wybranych utworów. Muzyka rozbrzmiewająca w łazience zadowoli nawet największego melomana, który pragnie, by ulubieni wykonawcy towarzyszyli mu wszędzie, gdzie to możliwe.

System DAB+

Radio z systemem DAB+ umożliwia odbieranie stacji radiowych, które nadają w paśmie cyfrowym. Ulubionych stacji radiowych w jakości cyfrowej słucha się jeszcze przyjemniej, gdyż dźwięk jest czysty, a szumy spowodowane gubieniem zasięgu stają się jedynie wspomnieniem. Sygnał cyfrowy jest silniejszy, a odbiorniki DAB+ umożliwiają odczytywanie dodatkowych informacji na temat stacji radiowej i granego utworu. Przykładowo, możliwe jest wyszukiwanie stacji jedynie po nazwie, a nie po częstotliwości, a także odbierania nazwy wykonawcy czy tytułu utworu.

Radia z systemem DAB+ działają prawidłowo bez konieczności podłączania ich do anteny zewnętrznej. Sygnał cyfrowy jest silniejszy od analogowego, dzięki czemu nawet w łazience można odbierać go bez żadnych problemów. Dodatkowo możliwe jest zapisywanie ulubionych stacji radiowych i słuchanie ich od razu po uruchomieniu radia łazienkowego.