Wypełnienie PIT-a możesz zlecić urzędowi skarbowemu. Jak to zrobić przez internet, krok po kroku (PIT-WZ)

Wielu obywateli od lat zastanawiało się, dlaczego urzędy skarbowe same nie wypełnią PIT-ów? Przecież w wielu przypadkach urząd wie co powinno się tam znaleźć, przynajmniej jeśli nie mamy do wykazania jakichś innych przychodów niż tych, o których urząd i tak wie.

Teraz już nie musimy sobie zadawać tego pytania. Możemy zlecić urzędowi, by wypełnił formularz PIT za nas.

PIT-WZ: Urzędzie, wypełnij mój PIT!

Nowy sposób rozliczania jest już dostępny dla 13 mln podatników tj. tych, za których podatki płacą płatnicy. Nie ma przy tym znaczenia, czy rozliczasz się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie ma też znaczenia czy chcesz skorzystać z ulg.

W celu skorzystania z ułatwienia trzeba przesłać do właściwego urzędu PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. We wniosku trzeba wskazać ulgi oraz odliczenia, z których chce się skorzystać, a także wskazać na jaki cel chce się przekazać 1%. To chyba najprostszy z możliwych sposobów rozliczenia przychodów.

Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r. można będzie składać między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r. Można to zrobić przez portal podatkowy (także z użyciem Profilu Zaufanego) albo przez serwisy bankowości elektronicznej trzech banków (PKO, ING i Millennium).

Poniżej opisujemy jak złożyć formularz PIT-WZ i jak go podpisać z użyciem Profilu Zaufanego eGO (co nie jest jedyną, ale dość istotną opcją podpisu).

PIT-WZ przez internet - krok po kroku

Wchodzimy na stronę obywatel.gov.pl. Tam bez problemu znajdziemy baner o treści "TRUDNY PIT Zleć wypełnienie skarbówce".

Klikamy w baner. Zostaniemy przeniesieni na stronę ministerstwa finansów, gdzie trzeba przewinąć stronę na dół i kliknąć pomarańczowy przycisk "SKŁADAM WNIOSEK PIT-WZ".

Zostaniemy przeniesieni na kolejną stronę, na której musimy wybrać sposób wypełnienia wniosku. Dostępny jest kreator albo możliwość wypełniania formularza. Osobiście sugeruje wybranie kreatora (strzałka 1). Po dokonaniu wyboru klikamy "Dalej" (strzałka 2).

W pierwszej części kreatora zaznaczamy, czy rozliczamy się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji klikamy "Dalej".

Następnie wybieramy urząd skarbowy, do którego wniosek ma być skierowany. Wystarczy wpisać w pasku część nazwy miasta i system zaproponuje możliwe opcje. Po dokonaniu wyboru klikamy oczywiście "Dalej".

Na kolejnej stronie musimy podać: swój numer NIP, dane osobowe, adres. System będzie częściowo nam podpowiadał. Po wypełnieniu wszystkiego klikamy "Dalej".

Docieramy do części, w której musimy się wyspowiadać z przychodów. Zaznaczamy, czy przychody uzyskujemy z jednego stosunku pracy czy z więcej niż jednego i przez ile miesięcy. Trzeba też wpisać, czy korzystamy z kosztów uzyskania przychodów lub ulgi rehabilitacyjnej. Wypełniamy właściwe pola i klikamy "Dalej".

Przechodzimy do strony, na której podajemy dane małżonka. Ta strona wyświetli się nawet jeśli wcześniej zaznaczaliśmy rozliczenie indywidualne, więc możemy ją pominąć i od razu kliknąć "Dalej" (jeśli rozliczacie się indywidualnie).

Przechodzimy do kolejnej strony, na której musimy podać kwotę składek zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu. Jeśli nie wiesz o jakie składki chodzi to w formularzu masz stosowne wyjaśnienie. Podajesz kwotę i klikasz "Dalej".

Na kolejnej stronie podajemy liczbę dzieci. Następnie w tabeli poniżej podajemy dane dziecka (wystarczy podać PESEL, albo imię i nazwisko w przypadku braku tego numeru) i zaznaczamy za jakie miesiące przysługuje nam odliczenie.

Na tym etapie można mieć jeden problem. Początkowo liczba wierszy w tabelce nie odpowiada wpisanej liczbie dzieci. Jeśli jednak wypełnicie pierwszy wiersz w tabelce to powinien "wskoczyć" także drugi i kolejne. Oczywiście po uzupełnieniu wszystkiego klikamy "Dalej".

Na kolejnej stronie podajemy numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcielibyśmy przekazać swój 1% podatku. Możemy też podać cel szczegółowy i wyrazić zgodę na przekazanie informacji o darczyńcy. Po wypełnieniu (lub niewypełnieniu) klikamy "Dalej".

Na kolejnej stronie kreatora musimy podać adres e-mail. Jest to ważne ponieważ w ciągu 5 di na ten adres dostaniemy informację, że urząd przygotował nasze rozliczenie. Podatnik będzie miał możliwość odrzucenia lub zaakceptowania zeznania.

Po podaniu adresu klikamy "Dalej".

Na tym kończy się męka z kreatorem. Przechodzimy do podglądu gotowego formularza.

Jeśli coś się nie zgadza to możemy jeszcze kliknąć przycisk "Wróć". Jeśli wszystko się zgadza to klikamy przycisk "Dalej", który znajduje się na samym dole pod formularzem.

Trzeba jeszcze podpisać formularz. Po kliknięciu "Dalej" zostaniemy poproszeni o wybranie rodzaju podpisu, a wśród dostępnych opcji są "dane autoryzujące" oraz Podpis Profilem Zaufanym. Omówimy te dwie metody.

Podpisanie danymi autoryzacyjnymi (metoda I)

Jeśli wybierzemy dane autoryzujące to będziemy musieli podać NIP, dane osobowe i kwotę przychodu za rok 2015.

Trzeba więc odgrzebać swojego starego PIT-a sprzed roku, znaleźć odpowiednią kwotę w odpowiednim polu i wpisać ją w danych autoryzacyjnych. Dzięki temu urząd skarbowy będzie wiedział, że Ty to Ty.

Oczywiście finalizujemy sprawę klikając przycisk "Wyślij".

Podpisanie Profilem Zaufanym eGO (metoda II)

Jeśli zdecydujemy się na podpisanie Profilem Zaufanym to wyświetli się przycisk "Podpisz".

Po kliknięciu "Podpisz" wyświetli się okienko takie jak poniżej.

Nie należy klikać "OK"! To pułapka! Trzeba natomiast kliknąć w ten niebieski napis "Kliknij tutaj, aby przejść do podpisu". I co dalej? I nic bo w wielu przypadkach wasza przeglądarka blokuje wyskakujące okienka! Pytanie co z tym zrobić?

Jeśli kliknęliście w link i nic się nie wydarzy to zmieńcie preferencje przeglądarki i wtedy po kliknięciu w link otworzy się nowe okno lub nowa karta z logowaniem do Profilu Zaufanego.

Uwaga: Nie zamykajcie okna z portalem podatkowym! Będzie jeszcze potrzebne.

Potem powinno być z górki. Standardowo się logujecie, zatwierdzacie dokument i potwierdzacie go kodem jednorazowym. Następnie powinniście kliknąć OK w tym okienku, które wciąż powinno być otwarte w oknie (karcie) przeglądarki z portalem podatkowym.

Co dalej?

Jak już wspomnieliśmy po wysłaniu PIT-WZ trzeba czekać na maila. Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prześle e-mail z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego. Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem można mieć dostęp do swojego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym.

Uzyskane zeznanie można zaakceptować lub odrzucić. Trzeba to zrobić do upływu terminu składania zeznań tj do 2 maja 2017. Jeżeli nie zrobisz nic, Twoje zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Dowiedz się więcej o e-administracji