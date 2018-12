Wynajem biura – ważne informacje

Lokalizacja budynku

Lokalizacja biura jest istotna nie tylko dla pracowników, ale również dla klientów i partnerów biznesowych. Nie da się ukryć, że do biur zlokalizowanych w centrum można łatwiej dojechać. Poza tym, takie miejsce jest bardziej atrakcyjne dla odbiorców przedsiębiorstwa, niż budynek ulokowany na przedmieściach czy obrzeżach miasta. Oczywiście wybór lokalizacji biura zależy od preferencji firmy. Niektórym podmiotom zależy na prestiżowych przestrzeniach, dlatego decydują się na metraże w najnowocześniejszych biurowcach. Dla innych przedsiębiorstw ważna jest bliskość z najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi, więc wynajmują lokal na przykład w kamienicy w ścisłym centrum. Trzeba pamiętać, że aspekt wizualny samego budynku, w którym mieści się lokal również jest istotny, bo działa na podświadomość odbiorców. Prezencja gmachu budynku wpływa na budowanie wizerunku firmy.

Wielkość lokalu – dostępność przestrzeni biurowej

Przy wyborze biura trzeba również zwrócić uwagę na jego wyposażenie. Ważne jest, by najemca mógł swobodnie aranżować przestrzeń, według własnych potrzeb. Poza tym, lokal musi być wyposażony w dostęp do Internetu. Warto pamiętać, że metraż biura powinien być na tyle duży, by móc wydzielić w nim przestrzeń do pracy, relaksu i odpoczynku. Firma powinna posiadać pomieszczenie, albo przestrzeń socjalną, gdzie można zjeść śniadanie i obiad oraz zrobić kawę. Poza tym, należy pamiętać, że efektywność pracownika jest większa jeśli robi on krótkie przerwy regeneracyjne. Warto więc wydzielić przestrzeń z krzesłami, albo sofami. Jeśli zamierzamy przyjmować klientów, niezbędna jest poczekalnia. Przykładem przedsiębiorstwa, które oferuje wynajem powierzchni biurowych dostosowanych do potrzeb klientów jest Officelist. Firma posiada szeroką ofertę lokali w kilku miastach Polski. Jednym z nich jest Poznań, a wiele przydatnych informacji o biurach dostępnych jest na: https://www.officelist.pl/pl/poznan/.

Treść umowy najmu

Podpisując dokumenty wynajmu lokalu trzeba również zwrócić uwagę na samą umowę. Oczywiście najistotniejsze są kwestie finansowe. Trzeba sprawdzić jakie koszty ponosi właściciel z tytułu czynszu, a jakie opłaty uiszcza miesięcznie najemca. Poza tym, ważną kwestią są koszty eksploatacyjne za lokal. Przed podpisaniem umowy należy upewnić się ile wynoszą opłaty miesięczne za media oraz czy właściciel ubezpiecza biuro od wypadków losowych. Wszystkie tego rodzaju informacje muszą znaleźć się w umowie najmu, by w razie konieczności można było odwołać się do konkretnego zapisu. Oczywiście w dokumencie muszą być również zawarte kwestie rezygnacji z wynajmu, albo wypowiedzenie umowy przez właściciela. Zazwyczaj przy podpisaniu umowy niezbędne jest wpłacenie kaucji za lokal.