Wynagrodzenia w ofertach pracy mogą być niebawem jawne

Do sejmu trafił poselski projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący m.in. Jego twórcy chcą wprowadzić obowiązek jawności wynagrodzenia w ofertach pracy. Już na etapie przeglądania poszczególnych opisów, kandydat mógłby zapoznać się z proponowaną wysokością wynagrodzenia brutto. Co więcej, jeżeli informacja o wysokości wynagrodzenia nie pojawiłaby się w ogłoszeniu, bądź rzeczywista pensja byłaby niższa od wymienionej, pracodawcy groziłaby grzywna aż do 30 tys. zł.