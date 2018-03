Wynagrodzenia pracowników IT w Warszawie w 2017 roku

W raporcie „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” uwzględniono dane o płacach 1 829 osób pracujących w branży IT w stolicy. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w technologiach informatycznych w Warszawie wyniosła 7 081 zł brutto.

Wynagrodzenia 54,2% zatrudnionych wzrosły w porównaniu do roku 2016. Dla 36,1% pozostały na takim samym poziomie. Z badania wynika również, że pracownicy IT są zadowoleni ze swoich zarobków (80,8%).

W dużej firmie (zatrudniającej 250 – 999 osób) z branży IT zlokalizowanej w stolicy mediana zarobków wyniosła 7 500 PLN brutto. Połowa pracowników szeregowych z branży IT w Warszawie zarabia w przedziale między 2 968 a 4 856 zł brutto. Wynagrodzenia specjalistów wahają się od 4 740 do 8 947 zł brutto, przy tym jednym z najwyżej opłacanych stanowisk jest architekt-projektant systemów IT. Mediana ich zarobków wyniosła 12 822 PLN brutto, a kierowników między 7 600 a 14 600 zł brutto. Średnie wynagrodzenie dyrektorów wyniosło zaś 19 948 zł brutto.

Wynagrodzenia w warszawskich firmach o przewadze kapitału zagranicznego są wyższe niż w organizacjach, w których kapitał w większości jest pochodzenia polskiego. Wysokość zarobków osób zatrudnionych w IT w dużej mierze jest też związana ze stażem pracy. Mediana wynagrodzeń osób zaczynających pracę w tym obszarze wyniosła 4 100 PLN brutto. Ważne jest przy tym również wykształcenie. Najwięcej w branży IT w Warszawie zarabiały osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie. Mediana ich zarobków wyniosła 8 372 PLN brutto.

Więcej danych o raporcie można znaleźć tutaj.

Źródło: wynagrodzenia.pl