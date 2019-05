Wymień opakowanie na punkty i zmniejsz ilość odpadów. Ruszą recyklomaty

Recyklomat to maszyna, do której można wrzucić butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. Recyklomaty są zintegrowane z aplikacją, która rejestruje każdy oddany surowiec i w zamian przyznaje ECO-punkty. ECO-punkty oddający opakowania będzie mógł wymieniać na różnego rodzaju benefity, jak np. zniżki na bilety do kina czy zniżki na kawę czy zakupy.

Maszyny, które staną w stolicy to pierwsze w Polsce zewnętrzne recyklomaty, które przyjmą aż 3 frakcje odpadów: butelki PET, szkło i aluminium. Wszystkie dane o całym procesie segregacji w recyklomacie są przesyłane w trybie on-line do Centralnej Platformy ETS m.in.: ilość zebranych surowców, szacunkowa waga poszczególnych frakcji, poziom napełnienia komory poszczególną frakcją, ilość osób korzystających oraz ilość zebranych ECO-punktów przez użytkowników.

Automaty dostarczy polska firma EcoTech System.

- W systemie motywacyjnym zachęcamy do segregacji wszystkich odpadów opakowaniowych, a recyklomat odbiera każdy rodzaj opakowania (możemy tak zdefiniować i nauczyć recyklomat, aby przyjmował dowolne opakowanie np. szklany słoik - tzw. machine learning). W systemie kaucyjnym automaty przyjmują tylko opakowania objęte kaucją - wyjaśnia Łukasz Waksmundzki z EcoTech System.

- Produkcja puszek z recyklingu w porównaniu do produkcji z boksytu pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza aż o 95%, natomiast w przypadku wody o 97%. Co więcej, recykling 1 tony aluminium pozwala oszczędzić 4 tony boksytu, którego złoża są nieodnawialne. Chcemy nagradzać za segregację, pozytywnie wpływać na zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz zwiększać poziomy segregacji w każdym samorządzie - mówi prezes zarządu EcoTech System Konrad Romek.

Podobne dwie maszyny (testowe) działały już m.in. w Wieluniu.