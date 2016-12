Wyłudzacze kuszą użytkowników Tlena nagrodami

W Dzienniku Internautów nieraz już ostrzegaliśmy przed naciąganiem na Premium SMS-y. Wyłudzacze starają się zwykle zwabić internautów na przygotowane przez siebie witryny z ofertą, na których koszt SMS-a podają w mylący sposób. Czasem wykorzystują do swoich celów komunikatory takie, jak Gadu-Gadu czy Tlen. Czytelnicy przysłali nam próbki ostatnio rozsyłanych wiadomości (pisownia zgodna z oryginałem):

Witam Cię Drogi użytkowniku komunikatora Tlen! Dziś jest Twój szczęśliwy dzień! Pragnę Cię poinformować, że Twój nick w portalu Tlen.pl jest jednym z dwóch nicków, który wygrał Odtwarzacz muzyki MP4 Creative oraz telefon nokia 6500 z mobilnym internetem! Gratulujemy! Aby potwierdzić, chęć odebrania nagrody Wyślij SMS o treści AP.FTW pod numer 91968 za za 1,22 z VAT, po czym otrzymasz sms zwrotny w ktorym otrzymasz kod ktory musisz wyslac spowrotem na nasz email kontaktowy.

Witam Cię Drogi użytkowniku komunikatora Tlen! Dziś jest twój szczęsliwy dzień! Pragniemy cię poinformować, że twój nick w portalu Tlen.pl jest jednym z kilku tysięcy nicków, który wygrał Laptopa TOSHIBA i Telewizor Plazmowy, Sponsorem nagród jest Firma Samsung. GRATULUJEMY! Aby Potwierdzić, chęć odebrania nagrody wyślij SMS o Treści AP.GP25 pod Numer 92568 za 1,22 z VAT, po czym otrzymasz sms zwrotny w ktorym otrzymasz kod ktory musisz wyslac spowrotem na nasz email kontaktowy.

Wysyłając SMS-a pod pierwszy z podanych numerów, użytkownik komunikatora straci 23,18 zł, w drugim przypadku - 30,5 zł. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) jakiś czas temu przygotował film, który wyjaśnia, w jaki sposób - na podstawie numeru - można określić rzeczywisty koszt wiadomości.

Oba podane wyżej numery są udostępniane przez Mobiltek, którego podstawowym obszarem działalności jest agregacja usług SMS. Jak w odpowiedzi na list jednego z Czytelników DI poinformował Oliwier Juszczak, Sales Support Specialist tej firmy, wskazane numery są wykorzystywane przez serwisy internetowe jako dodatkowa opcja płatności za towary bądź usługi. Mobiltek dba o właściwą realizację techniczną transakcji. Na szczególną uwagę zasługuje przesłane Czytelnikowi wytłumaczenie zaistniałej sytuacji:

Przedstawiona informacja jest, jak przypuszczamy, rozsyłana przez użytkownika (gracza) serwisu z grą internetową, w której numer Premium 91968 wysyłany wraz z treścią "AP.FTW" jest używany do dokonywania doładowań konta. Osoby, które zdecydują się odpowiedzieć na przesłaną wiadomość w sposób opisany w otrzymanym powiadomieniu (tzn. wysyłając wiadomość i przekazując otrzymany kod na podany adres mailowy), stają się nieświadomymi "sponsorami" oszusta, który wpisując w serwis przesłany kod, może korzystać z udostępnianej w nim gry. W przedmiotowej sprawie może Pan (a nawet powinien jako pokrzywdzony czy też osoba, którą usiłowano oszukać) powiadomić policję o wyłudzeniu, przedstawiając jako dowód otrzymaną od oszusta korespondencję. Jesteśmy przekonani, że policja dysponuje rozwiązaniami, które pozwolą ustalić jego tożsamość (np. na podstawie nr IP komputera, z którego korzystał, używając komunikatora Tlen przy dokonywaniu wyłudzeń) i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej.

Czytelnik zwrócił się do redakcji Dziennika Internautów z pytaniem, czy Mobiltek właściwie zareagował na zgłoszenie nadużycia. O skomentowanie zaistniałej sytuacji poprosiliśmy prawnika Olgierda Rudaka, redaktora serwisu Lege Artis.

Jego zdaniem Mobiltek zareagował odpowiednio. Fałszywe wiadomości o wygranej nie są rozpowszechniane przez serwis, któremu wskazane numery zostały udostępnione. Robi to jeden z graczy. Stąd reakcja w postaci wyłączenia numeru (czy podjęcia jakichkolwiek innych kroków przeciwko usługobiorcy) byłaby nieadekwatna do sytuacji. Skoro sprawcą jest gracz, to on powinien ponieść za to odpowiedzialność - uważa prawnik.