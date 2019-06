Wyłoniono laureatów Hackathonu #OtwarteDane

Hackathon #OtwarteDane Ministerstwa Cyfryzacji co roku przyciąga programistów, analityków danych, projektantów, UXowców, grafików, marketerów oraz wszystkich tych, którzy mają głowy pełne rozwiązań. Wszyscy oni są pasjonatami, którzy przy wykorzystaniu swoich umiejętności oraz danych udostępnionych przez urzędy, tworzą aplikacje ułatwiające życie.

Zadaniem uczestników tegorocznego Hackathonu było stworzenie aplikacji, wykorzystujących otwarte dane publiczne, udostępniane bezpłatnie na portalu dane.gov.pl. Od 15 do 22 czerwca 3-5 osobowe, po warsztatach z ekspertami, zespoły pracowały zdalnie nad swoimi pomysłami. W tym czasie mogły korzystać ze wsparcia profesjonalnych mentorów.

Zwycięzcą III edycji Hackathonu #OtwarteDane został Skiller. Zespół stworzył rozwiązanie, którego celem jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i ułatwienie im znalezienia pracy. Aplikacja łączy organizacje, które prowadzą szkolenia dofinansowane przez UE z osobami, które chcą się przebranżowić. Skiller korzystał m.in. z otwartych danych Centralnej Bazy Ofert Pracy oraz BIP.

Drugie miejsce zajęła grupa Semantically Correct. Zespół stworzył projekt społeczny MUS - Medical Ultra Search - skierowany do pacjentów, którzy poszukują odpowiedzi na pytania: gdzie się leczyć i jak się leczyć? Skorzystał on z otwartych danych NFZ i GUS. Dodatkowo aplikacja wykorzystuje dane prywatnych ośrodków, dostarczając pacjentom informacje o wolnych terminach w komercyjnych placówkach w przypadku, gdy nie znajdą dogodnego terminu w placówkach NFZ. Aplikacja ma być również źródłem wiedzy o dostępnych badaniach klinicznych, zgromadzonych w globalnych bazach.

Miejsce trzecie zajął zespół Real Team z aplikacją Kręcimy Liczniki. Ma ona na celu zachęcenie kierowców do jeżdżenia bardziej świadomie i ekologicznie. Aplikacja pełni funkcję edukacyjną - w przyjemny wizualnie sposób uświadamia kierowcom, jak każdy przejechany kilometr wpływa na środowisko i zachęca ich do bardziej ekonomicznej jazdy za pomocą gry i mini-nagród. Zespół korzystał głównie z danych CEPiK oraz GUS.

Nagrodę specjalną Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za najlepszą aplikację wykorzystującą dane z Banku Danych Lokalnych GUS dostał OG. Zespół stworzył Portal Rozwoju Gospodarczego - interaktywną mapę, która daje przedsiębiorcom możliwość znalezienia informacji o konkurencji w danym rejonie, a także informacji na temat atrakcyjności danego regionu. Portal pozwala przedsiębiorcy wyznaczyć strefy, w których poprzednie firmy z jego branży upadały, jak również sprawdzić, w których miejscach istnieje zagęszczenie firm dla niego konkurencyjnych.

Hackathon to nie tylko szansa na sprawdzenie swoich umiejętności, zdobycie nowych doświadczeń i cennych nagród (najlepsze dostały w sumie ponad 40 tys. zł). To także kuźnia pomysłów z perspektywą wcielenia ich w życie. Uczestnicy Hackathonu będą mogli ubiegać się o środki z UE na realizację swoich pomysłów. Do udziału w Hackathonie zgłosiło się 80 uczestników w 21 zespołach.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji