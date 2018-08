Wykształceni coraz mniej zainteresowani emigracją

Emigracyjne plany w ciągu najbliższych pięciu lat deklaruje 36% ankietowanych badania przeprowadzonego przez platformę Bankier.pl. To mniej niż dwa lata temu, kiedy z zamiarem przeprowadzki do innego kraju nosiło się 43% respondentów. Znacznie większa grupa chciałaby skorzystać z możliwości emigracji "na próbę" – wyjazd na kilka miesięcy z opcją pozostania na stałe interesuje 63% badanych.



Nie zmienia się grupa krajów najatrakcyjniejszych dla grupy z wyższym wykształceniem: to Stany Zjednoczone, Niemcy i Wielka Brytania. Zaskoczeniem może być mocna pozycja tej ostatniej lokalizacji, co pokazuje, że brexit w oczach osób będących dziś w Polsce jest dziś zupełnie inną kategorią ryzyka niż wśród obecnych imigrantów na Wyspach. Stabilne pozostają także powody emigracji – co piąty respondent chciałby poprawić jakość życia i znaleźć pracę lepiej płatną niż w Polsce. Co dziesiąta osoba motywuje emigracyjne plany chęcią zapewnienia lepszej przyszłości dzieciom.



Wśród pozostających na razie w Polsce umacnia się optymizm co do zawodowego startu za granicą – do 12% wzrosła liczba osób przekonanych, że pracodawcę uda się znaleźć w ciągu zaledwie kilku dni, a 31% respondentów daje sobie na to miesiąc od momentu przeprowadzki. Rośnie też przeświadczenie, że nowe zajęcie będzie adekwatne do posiadanych kwalifikacji – uważa tak 67% ankietowanych – więcej niż przy poprzedniej edycji sondażu.



Mimo to, planujący wyjazd nie są wolni od obaw: obok strachu przed tzw. szklanym sufitem (26%) i troski o zarobki niższe od oczekiwań (24%) przeważa obawa o poczucie, że na emigracji nigdy nie będzie się jak u siebie (41% wskazań).



Źródło: Bankier.pl