Wykryto luki w zabezpieczeniach ładowarek samochodów elektrycznych

Pojazdy elektryczne wywołują burzliwe dyskusje, ponieważ ich rozwój stanowi istotny wkład w równowagę ekologiczną. Publiczne i prywatne stacje ładowania stają się powszechne w wielu regionach. Rosnąca popularność pojazdów elektrycznych skłoniła ekspertów z Kaspersky Lab do zbadania szeroko dostępnych ładowarek domowych wyposażonych w funkcję zdalnego dostępu przez internet. Badacze odkryli, że w przypadku naruszenia bezpieczeństwa ładowarki urządzenie to mogłoby spowodować przeciążenie energetyczne, mogące doprowadzić do awarii sieci, do której zostało podłączone, skutkując zarówno stratami finansowymi, jak i – w najgorszym wypadku – uszkodzeniem innych urządzeń podłączonych do sieci energetycznej.

Badacze znaleźli sposób inicjowania poleceń w ładowarce, które pozwalają zatrzymać proces ładowania lub ustawić go na możliwie maksymalny poziom prądu. O ile w pierwszym przypadku problem sprowadziłby się jedynie do niemożności korzystania z samochodu, w drugim mogłoby już dojść do przegrzania przewodów w urządzeniu, które nie posiada zabezpieczenia w postaci awaryjnego wyłącznika.

Aby zmienić ilość pobieranej energii elektrycznej, przestępca musi jedynie uzyskać dostęp sieci Wi-Fi udostępnianej przez ładowarkę. Ponieważ urządzenia te są przeznaczone do użytku domowego, a ich obsługa musi był łatwa, często cechują się one niskim poziomem zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. To oznacza, że atakujący mogliby łatwo uzyskać do niej dostęp, na przykład za pomocą dość powszechnego ataku siłowego polegającego na wypróbowaniu wszystkich możliwych kombinacji haseł. Po wniknięciu do sieci bezprzewodowej przestępca może bez trudu znaleźć adres IP ładowarki, co z kolei pozwoli mu wykorzystać wszelkie luki w zabezpieczeniach i zakłócić operacje.

Badacze poinformowali producenta ładowarki o wszystkich wykrytych lukach w zabezpieczeniach, dzięki czemu mogły one zostać szybko usunięte.

Źródło: Kaspersky Lab