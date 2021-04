Wykorzystanie gazu w butlach w domu i przemyśle

Różne zastosowania gazu z butli w gospodarstwach domowych

W miejscach, gdzie nie ma podłączenia do sieci gazu ziemnego, warto zainstalować przydomowy zbiornik gazu, zbiorniki łączą się z instalacją umożliwiając ogrzewanie pomieszczeń. Należy zwrócić uwagę na fakt, że propan jako gaz płynny charakteryzuje się wysoką kalorycznością, a jego wartość opałowa jest jedną z najwyższych w stosunku do innych materiałów opałowych. Dzięki temu możemy znacznie obniżyć koszty ogrzewania. Poza tym gazowe przydomowe zbiorniki są efektywne i bezpieczne. Oprócz tego propan jest mało reaktywny, co oznacza niezmienność jego struktury chemicznej w trakcie przechowywania. Dlatego może być przechowywany i dostarczany do gospodarstw domowych w postaci butli. Gaz w butlach znajduje szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym lecz także na wyjazdach turystycznych. Oprócz funkcji ogrzewania budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych i działkowych, jest wykorzystywany do zasilania piecyków gazowych, kuchenek oraz parasoli czy lamp grzewczych. Butle i instalacje gazowe przydomowe od tezet.pl to sprawdzony i niezawodny sposób na zasilenie instalacji grzewczych. Natomiast gaz w niewielkich butlach turystycznych używany jest na biwakach, campingach i innych miejscach w plenerze. Butle turystyczne to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku podróży niskobudżetowych.

Zastosowanie propanu z butli w przemyśle

W przemyśle gaz w butlach w przemyśle wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic czy promienników, jak również używany przy różnych procesach produkcyjnych w fabrykach i cegielniach. Gaz w butlach znajduje również zastosowanie w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji jako efektywne paliwo. Poza tym propan z butli jest używano jako doskonałe paliwo w trakcie obróbki metali, jak również rozmaitych prac instalacyjnych i dekarskich.

Różne typy i pojemności butli gazowych

Firma Tezet oferuje sprawdzony, certyfikowany gaz płynny, propan, w butlach 11 kg oraz w butlach turystycznych 2 kg i 3kg. W przypadku butli 11 kg klient może wybrać butle z kołnierzem, bez kołnierza albo butle wózkowe. W rozlewni wszystkie butle (wózkowe i komunalne) są napełniane gazem zgodnym z normą PN EN 589, co w praktyce oznacza, że klient otrzymuje gwarancję najwyższej jakości gazu.