Wyjazdy firmowe i organizacja transportu pracowników

To również szansa na to, by poznać się lepiej na neutralnym gruncie. Niestety organizacja takiej imprezy bywa trudna. Jedną z kwestii problematycznych którą trzeba zorganizować wcześniej to hotel, transport. My w tym artykule poruszamy tą drugą kwestię.

Kwestia dojazdu pracowników

Imprezy integracyjne często odbywają się w oddalonych od miasta hotelach lub obiektach turystycznych. Samodzielny dojazd pracowników rodzi problemy. Nie wszyscy dysponują autem, nie zawsze wiemy jak dojechać na miejsce, poza tym osoby, które kierują samochodem nie mogą wraz z innymi uczestnikami zabawy wznosić toastów. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pracodawcy poszukują rozwiązań tego problemu. Organizując imprezę chcemy przecież by wszyscy jej uczestnicy mogli bawić się bez żadnych przeszkód.

"W sprawie transportu zawsze korzystamy z busa w jednej sprawdzonej firmie. To wygodne rozwiązanie i porównując z ogólnymi kosztami 3 dniowej imprezy - nie drogie. Na koniec dostajemy fakturę do opłacenia przelewem którą potem wciągamy w koszty firmy" mówi Pani Elwira z Krakowskiej firmy deweloperskiej organizująca przynajmniej dwa razy w roku taki wyjazd.

Wynajem busa - coraz popularniejsze rozwiązanie

Jednym z nich jest wynajem busa, lub wynajem autokarów które zawiozą wszystkich uczestników na imprezę integracyjną. To rozwiązanie bardzo wygodne, które pozwala zaoszczędzić czas. Wszyscy uczestnicy imprezy dostają się na miejsce wspólnie, dzięki czemu nie trzeba na nikogo czekać. Nie ma problemów z dojazdem na miejsce a wszyscy pracownicy mogą bawić się do białego rana bez przeszkód.

Co więcej, obecnie coraz więcej firm takich jak www.royalbus.pl - wynajem busów Kraków oferują swoim klientom nowoczesne, komfortowo wyposażone busy i autokary. Dzięki temu podróż jest bezpieczna, przyjemna i upływa w miłej atmosferze. Warto również dodać, że koszt wynajmu busa nie jest wygórowany - nie będzie więc stanowił poważnego obciążenia dla pracodawcy zważywszy też na to, że za taką usługę możemy się rozliczyć przelewem z odroczonym terminem płatności.

Podsumowując, jeśli organizujesz imprezę integracyjną, wyjazd firmowy, przewóz biznesowy i zastanawiasz się w jaki sposób twoi pracownicy dotrą na miejsce - postaw na wynajem busa najlepiej w sprawdzonej firmie. Z pewnością będą ci wdzięczni za to, że nie muszą samodzielnie dojeżdżać do miejsca, w którym organizowana będzie impreza czy event firmowy.