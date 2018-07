Wyjazd na pole biwakowe — o czym pamiętać?

Namiot

Głównym punktem każdego obozowiska jest namiot. To jego konstrukcja zapewnia nam komfortowe przebywanie na polu namiotowym oraz wygodny sen. Na rynku istnieje wiele konstrukcji o różnym przeznaczeniu właściwościach. Jaki zatem wybrać ? Pierwszym kryterium jest liczba osób, które będą z niego korzystały. Przy dwóch lub kilku osobach dobre są konstrukcje wieloosobowe, lub modułowe. Jeśli na biwak jedziemy sami i nie mamy problemu z przetransportowaniem nieco większego namiotu, warto rozważyć opcje modelu dwuosobowego. Bezdomni in znacznie bardziej komfortowy.



Kolejnym pytaniem jest wątpliwość o jakość i cenę namiotu. Jeśli na biwaki jeździmy regularnie lub planujemy częste wypady, warto zainwestować nieco więcej i kupić konstrukcje np. modułową, która składa się z osobnych pomieszczeń – kuchni sypialni czy korytarza. Dowolne ustawianie planu namiotu daje wiele możliwości i pozwala dostosować konstrukcję do aktualnego zapotrzebowania.

Plecak

Kolejnym ważnym elementem jest plecak. To w nim bezdomny przenosić wszystkie ważne rzeczy i do tego celu potrzebujemy solidnej konstrukcji. Na co zwrócić uwagę przy jego wyborze ? Pierwszą rzeczą jest wielkość. Należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, gdy zbyt mały będzie wymagał wymiany, a zbyt duży będzie niepotrzebnie zawadzał podczas podróży.



Istotny jest też materiał wykonania. W trudniejsze warunki lub gdy będziemy kłaść do na trawę czy ziemie lepiej wybierać jest ciemne barwy oraz syntetyczne tkaniny. Zapobiegnie to uszkodzeniu, a zabrudzenia będą mniej widoczne.



Wodoodporność to kolejny ważny czynnik. Wiele osób nie myśli o tym, kupując konkretny model. Przy deszczu w warunkach biwakowych może on nam posłużyć za szczelną ochronę np. tablet czy cennych dokumentów.

Śpiwór

Kolejną ważną częścią udanego biwaku jest śpiwór. Bardzo przydatna jego cechą jest podany zakres temperatur, w jakim się sprawdza. Dzięki temu, jeśli jeździmy na biwaki w lecie, będziemy mogli wybrać cieńszy model, a jeśli biwakujemy zez wiosną i jesienią przyda się model z większym zakresem. Przy wyborze śpiwora warto zwrócić uwagę na materiał wewnętrzny. Wybór antypoślizgowego zapobiega niekomfortowym przesuwaniu się podczas snu. Zapobiec temu może też dopasowany kształt – szerszy w ramionach, a węższy w nogach. Nie wszyscy jednak tolerują taki kształt. Typ mumia wraz z gęstszym i lepszym jakościowo wypełnieniem będzie najlepszy na chłodne dni lub jesień. Oto zakresy temperatur, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę przy konkretnych porach roku:

wiosna – zakres od - 5 C do + 15 C

lato – zakres od + 5 C do + 25 C

jesień – zakres od - 10 C do + 10 C

3 pory roku – zakres od - 20 C / - 10 C do + 10 C

Mata samopompująca, karimata czy materac?

To jak komfortowy będzie nasz sen, zależy również od tego — na czym śpimy. Dostępnych jest wiele modeli podkładek o różnych właściwościach. Najtańszym rozwiązaniem będą karimaty i materace dmuchane. Kosztują już od kilkunastu – kilkudziesięciu złotych i będą dobrym rozwiązaniem na krótkie biwaki. Przy dłuższych pobytach wskazane jest, aby wybierać wyższe i grubsze materace, które lepiej izolują od podłoża lub maty samopompujące. Umieszczona w środku pianka zasysa powietrze po otwarciu zaworu, a cała konstrukcja się rozkłada. Po napompowaniu jest sztywna, ale też daje dobrą izolację i amortyzację. Jej ceny rozpoczynają się od ok. 100 zł.



Palnik turystyczny

Jedną z niezbędnych rzeczy do przeżycia na biwaku jest palnik turystyczny. Ich ceny rozpoczynają się już od ok. 50 zł, a konstrukcje są małe i poręczne. Zabranie takiego sprzętu nie utrudnia znacznie transportu, a na miejscu będziemy mogli zjeść ciepły zupę lub wartościowe danie z mięsem. Grillowanie przez kilkanaście dni w celu zjedzenia czegoś ciepłego nie jest najlepszym pomysłem. Palnik podłącza się do wymiennych butli, które można kupić na miejscu.