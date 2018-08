Wyjątkowo udane wakacje dla polskich hotelarzy

Podobnie jak w zeszłym roku, najpopularniejszym nadmorskim kierunkiem był Gdańsk, potem Sopot i Gdynia. W górach tradycyjnie prym wiodły Zakopane i Karpacz. Podróżowaliśmy tam całymi rodzinami, w grupach 3-4 osobowych, rezerwując pobyt średnio na 4 noce.

Grzegorz Kołodziej, ekspert platformy rezerwacyjnej Nocleg.pl zauważa, że tegoroczne upały przyciągnęły tłumy turystów nad wyjątkowo ciepły w tym roku Bałtyk. Nie przeszkodziły w tym nawet wysokie lipcowe ceny noclegów. W porównaniu z rokiem ubiegłym koszt zakwaterowania w lipcu w wybranych miejscowościach nadmorskich mógł wzrosnąć nawet o 75%. W sierpniu ceny nad morzem spadły zaś do 30% i trudno ocenić, czy przyczyniło się do tego przegrzanie rynku wysokimi cenami z pierwszej połowy wakacji, czy może raczej ostrzeżenia przed sinicami.



Jeśli mogliśmy pozwolić sobie na dłuższe wakacyjne wypady, to nad morzem zdecydowalibyśmy się na Kołobrzeg lub Władysławowo, a w górach wybieraliśmy Kościelisko, gdzie spędzaliśmy średnio 6 dni.



Polacy chętniej niż przed rokiem, podróżowali do dużych miast, takich jak Kraków, Wrocław czy Warszawa. W przypadku stolicy, liczba rezerwacji wzrosła aż o 191% w porównaniu z 2017 rokiem. Nie zmienił się natomiast charakter takiego wyjazdu: jest to najczęściej dwuosobowy wypad weekendowy.



Ekspert zaznacza, że w dużych miastach i popularnych miejscowościach górskich również znacząco wzrosły ceny rok do roku. W Krakowie średnia cena za jedną noc, dla jednej osoby wzrosła aż o 142% w okresie wakacyjnym w porównaniu z sezonem letnim 2017. Podobnie sytuacja wyglądała w Karpaczu, gdzie było 85% drożej niż w zeszłym roku.



Źródło informacji: Nocleg.pl, PAP