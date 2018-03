Wygodnie, bezpiecznie i bez papieru – zmiany we wrocławskiej komunikacji miejskiej

To pierwszy tak duży system typu ‘open payment’, który obejmuje całą komunikację miejską. Wcześniejsze tego typu projekty w Polsce pojawiły się w Jaworznie oraz pilotażowo na ograniczonej liczbie linii w Łodzi.

W pojazdach wrocławskiej komunikacji miejskiej pojawi się ponad 3 tysiące nowych kasowników. Na ekranie urządzenia należy wybrać rodzaj biletu i zbliżyć kartę płatniczą, smartfon lub kartę Urbancard. Kasownik zamienia numer karty płatniczej i informacje o transakcji w token czyli całkowicie bezpieczny i anonimowy zapis i przesyła go do centralnego systemu. Stamtąd przekazywany jest do systemów autoryzujących i rozliczających transakcję.

Numery kart użytych do zakupów biletów w kasownikach podczas kontroli biletów są bezpieczne na każdym etapie przetwarzania transakcji, ponieważ specjaliści opracowali i wdrożyli zabezpieczenia wykorzystujące szyfrowanie oraz tokenizację. Kontrola biletów z użyciem mobilnego czytnika polega na sprawdzeniu, czy dana karta ma odpowiadający token w systemie centralnym, czyli czy został nią opłacony przejazd. Urządzenie, którym posługuje się kontroler, ma możliwość odczytania wyłącznie identyfikatora karty, czyli sprawdzenia ważności biletu. Wszystkie pozostałe zapisane na karcie dane nie są dostępne dla kontrolera i pozostają bezpieczne, jak podkreśla Kamila Kaliszyk z Mastercard Europe.

Wrocław jest pierwszym polskim miastem, które uruchamia kompleksowy system biletowy zastępujący tradycyjne kasowniki terminalami obsługującymi płatności zbliżeniowe. Podobne systemy z powodzeniem funkcjonują już w Londynie czy Ostrawie.

Źródło: First Data Polska