Wydobywanie kryptowalut – jak zbudować centrum danych?

Wszystkie te elementy łączą się w centrum wydobycia kryptowalut, aby zapewnić najlepsze możliwe doświadczenia z miningu.

Centrum danych – kapitałochłonna lecz długofalowa forma inwestycji

Centra danych kryptowalut to inwestycje kapitałochłonne, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem i są przeznaczone do wydobywania kryptowalut. W przeszłości okazały się być dość dochodowe, aby doprowadzić ludzi do podekscytowania perspektywami wydobywania na dużą skalę. Mining to proces rozwiązywania złożonych zagadek kryptograficznych w celu sprawdzania poprawności transakcji w sieci rozproszonej. Specjalistyczne chipy i procesory mogą opracowywać

algorytmy mieszające kryptowaluty w milisekundach. Często będą wymagać dedykowanej mocy komputera i odpowiedniego cyklu i są ustawione tak aby mogły pracować w nieprzerwany sposób, maksymalizując tym samym całkowitą wydajność centrum wydobycia wirtualnych walut. Potrzebne są wysokie ilości energii elektrycznej, aby obsługiwać taką operację. Aby utworzyć jedną z nich potrzeba czasu, zasobów, poświęcenia i zaangażowania.

Jak dochodowe jest wydobywanie kryptowalut?

Najprostszym sposobem określenia, czy wydobycie GPU będzie dla Ciebie korzystne, jest użycie kalkulatora. W tym celu posłuży choćby popularna strona Coinwarz. Wystarczy otworzyć dowolne łącze i widać wstępnie wypełnioną wartość 150 MH/s, 750 W i 0,10 USD/kWh dla szybkości haszowania, zużycia energii i ceny energii elektrycznej. Obecnie można będzie zatem spodziewać się 300 dolarów miesięcznie zysku, wydobywając Ethereum przy obecnym kursie i biorąc pod uwagę powyższe założenia.

Aby dojść do takiego przekonania, dla przykładu można porównać dwie opcje do wydobycia GPU dla kart graficznych AMD Radeon RX 470 i Radeon RX 480. Wybierzmy RX 470, ponieważ działa niemalże tak samo jak 480 lecz zużywa mniej energii i mniej kosztuje. Po spędzeniu kilku godzin na przeglądaniu różnych zasobów i forów poświęconych wydobywaniu, większość osób deklaruje prędkość między 24 a 29 MH/s na pojedynczym GPU RX 470. Zakładamy uśredniając, że to będzie około 25 MH/s. Możemy spakować sześć kart do jednego urządzenia wydobywczego, co oznacza szacunek 150 MH/s (6 x 25 MH/s).

Oszacowanie zużycia energii wynoszące 750 W jest oparte na każdym RX 470 GPU, który zużywa około 120 W, dzięki wysokiej wydajności pracy i wydajnemu zasilaniu. W sumie jest to 720 W dla GPU i 30 W na resztę systemu, czyli w zasadzie płytę główną i bezczynny procesor o małej mocy. Szacunkowo określając koszty wydobycia przy założeniu, że korzystamy z serwerowni zapłacimy 0.34 gr/KW, co stanowi bardzo preferencyjne warunki.

Specjalistyczny sprzęt do wydobywania kryptowalut

Oprogramowanie jest wiążącym elementem sprzętu przeznaczonego do miningu. Ponieważ proces wydobywania blokowego jest oparty na oprogramowaniu, odpowiedni sprzęt do wydobywania stanowi wsparcie dla tego procesu. Podobnie jak w przypadku zwykłego komputera, potrzebne są następujące podzespoły sprzętu do wydobywania:

płyta główna – aby umożliwić częściom komunikację;

karty graficzne – aby przetworzyć algorytm;

dysk twardy (HDD/SSD) – aby zapisać Blockchain i nowo zweryfikowane transakcje;

pamięć RAM – aby nadać programowi do wydobywania pamięć roboczą;

zasilacz (PSU) – dla zapewnienia odpowiedniego zasilania poszczególnym częściom;

Ethernet – aby otrzymywać nowo zatwierdzone transakcje, które mają być przechowywane w Blockchain oraz nowe weryfikacje zakończone podczas wydobywania.

Od pomysłu do realizacji

Zazwyczaj mało prawdopodobne jest, że na świecie jest osoba, która budzi się z myślą co jeśli dziś zbuduję centrum danych? Zwykle ludzie podejmują takie decyzje w oparciu o szereg zdarzeń i warunków.

CCG Mining podjął taką decyzję w wyniku kombinacji czynników, z których pierwszy i ważny związany był z nadmierną ekscytacją dla nowej kryptowaluty jaką był wówczas Bitcoin, a póżniej Ether. W ciągu nieco ponad roku Ethereum wygrał i osiągnął kapitalizację prawie miliarda dolarów. Oczywiście klienci CCG również chcieli uzyskać możliwość wydobywania tej nowej kryptowaluty.

Magia wydobywania

Na początku marca 2016 roku CCG Mining ogłosiła uruchomienie wydobycia Ethereum i rozpoczęła przyjmowanie zleceń wstępnych. Kilka lat wcześniej firma rozpoczęła rozbudowę infrastruktury wydobywczej i była w posiadaniu wystarczających środków na budowę pierwszej farmy wydobywczej GPU, uruchomionej później na początku 2011 roku. Ethereum najlepiej jest wydobywać na kartach graficznych. Wiele już zostało napisane w celu wyjaśnienia jakie są zalety wydobywania na kartach graficznych w porównaniu z wydobywaniem w oparciu o procesory CPU.

Autor:

Michał Kwieciński, CEO/Advisor w CCG Mining