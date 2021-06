Wycieczki rowerowe a bezpieczeństwo na drodze

Wycieczka rowerowa - którędy się poruszać?

Nie każdy ma tyle szczęścia, że wokół niego znajduje się mnóstwo ścieżek do jazdy na rowerze, które tylko czekają na odkrycie. Wielu rowerzystów musi, przynajmniej częściowo, poruszać się po drogach. Choć oczywiście zdecydowanie polecamy jazdę ścieżką rowerową, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Jest to dużo przyjemniejsze doświadczenie, niż jazda po ulicy. Jest to forma bezpieczniejsza i zdrowsza. Jadąc ścieżką, poza miastem, nie jesteśmy narażeni na wdychanie spalin samochodowych i na ewentualne potrącenie przez samochód.

Oświetlenie rowerowe - nie zapominaj o nim

Niezależnie od tego, czy poruszamy się ścieżką rowerową czy ulicą - musimy zadbać o bezpieczeństwo na drodze. Przed wycieczką musimy sprawdzić, czy nasze oświetlenie rowerowe jest sprawne. Być może przez okres, kiedy nie jeździliśmy na rowerze coś uległo awarii. Dokładnie przepatrzmy, czy wszystkie latarki rowerowe działają jak powinny.

Latarki rowerowe - jakie oświetlenie roweru jest niezbędne?

Jeśli mamy nowy rower, albo z jakiegoś powodu nasz model nie posiada jeszcze niezbędnego wyposażenie oświetleniowego - podpowiadamy, w co trzeba się zaopatrzyć. Jest to bardzo istotna kwestia ze względów bezpieczeństwa, warto też wspomnieć, że nie jest to tylko możliwość. Za brak oświetlenia rowerowego można bowiem otrzymać mandat karny. Nie ma więc po co ryzykować. Zakupmy niezbędne oświetlenie rowerowe i bądźmy widoczni oraz bezpieczni.

Do niezbędnego oświetlenia na rower, jak możemy przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Transportu z 6.06.2013 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia, Dz. Ustaw 2013 poz. 951, należy:

jedno światło przednie w kolorze białym lub żółtym (światło ciągłe lub migające),

w kolorze białym lub żółtym (światło ciągłe lub migające), dwa światła tylne: czerwone światło odblaskowe (w kształcie innym niż trójkąt) oraz jedno światło świecące ciągle lub migające barwy czerwonej.

Zachęcamy jednak, by wyposażyć swój rower w większą ilość lampek rowerowych, podniesie to nasze bezpieczeństwo. Oświetlenie rowerowe nie jest drogie, a o swoje zdrowie warto zadbać i zabezpieczyć się na czas wycieczki jak najlepiej.

Czy latarki rowerowe muszą być stałym elementem wyposażenia rowerowego?

Co ciekawe, oświetlenie rowerowe musimy posiadać wyłącznie po zmroku. Obowiązkowe przez cały dzień jest wyłącznie tylne czerwone oświetlenie odblaskowe. Pozostałe lampki rowerowe możemy zdejmować, mogą to być więc odłączane lampki rowerowe na akumulator czy baterie. Polecamy przejrzeć ofertę latarek rowerowych marek takich jak Falcon Eye, oświetlenie rowerowe Mactronic, czy gotowe zestawy lampek rowerowych.

Wycieczka rowerowa - poznawaj okolice i spędzaj miło czas

Kiedy już zadbamy, by nasz rower był odpowiednio przygotowany do drogi, musimy zastanowić się dokąd jedziemy. Jeśli nie jesteśmy wprawnymi rowerzystami lepiej nie decydować się na zbyt długie trasy. Podobnie też, jeśli jest to wypad rodzinny z dzieciakami. Ma być miło. Rozejrzyjmy się dokładnie, w naszej okolicy na pewno znajdzie się miejsce godne uwagi, gdzie możemy się wybrać. Może las, albo ruiny zamku? Albo jezioro, gdzie przy okazji będziemy mogli skorzystać z odprężającej kąpieli? Wycieczka rowerowa to świetny sposób na wspólne spędzenie czasu, zadbajmy tylko o własne bezpieczeństwo, pamiętając o oświetleniu rowerowym.