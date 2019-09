Wycieczki objazdowe na lato 2020 – pomyśl o nich już teraz!

Wycieczki objazdowe – co to znaczy?

Wycieczka objazdowa to wycieczka organizowana przez biuro podróży i nastawiona na zwiedzanie. Podczas standardowych wakacji udajesz się do wybranego kurortu i spędzasz w nim kilka dni, natomiast podczas objazdu jesteś w ciągłej podróży – każdego dnia odwiedzasz inne miasto, inną atrakcję, a nierzadko nawet inny kraj. Dawniej wycieczki objazdowe postrzegano jako bardzo intensywne i męczące, dziś ich programy są bardziej wyważone. Pozwalają wiele zobaczyć, ale też odpocząć.

Wycieczka objazdowa – gdzie warto pojechać?

Wycieczki objazdowe Włochy

Włochy to tak bogaty turystycznie kraj, że można by go odwiedzać nawet co roku. Ale na świecie jest jeszcze tyle innych krajów do odwiedzenia… Rozwiązanie? Wycieczki objazdowe do Włoch, które pozwolą Ci zwiedzić znakomitą część kraju podczas jednego wyjazdu! Może to być np. wycieczka „Włoskie Smaki”, której plan zakłada odwiedziny San Marino, Asyżu, Rzymu, Watykanu, Florencji i Wenecji. Tak się podbija środkowo-północne Włochy! „Włoskie Smaki” reprezentuje tanie wycieczki objazdowe, bo 7-dniowa wyprawa kosztuje tylko 1249 zł od osoby.

Wycieczki objazdowe po Europie – Rumunia, Słowacja, Węgry

W obrębie Europy możesz śmiało ruszać na wycieczki objazdowe bez paszportu. „Rumunia, Słowacja, Węgry winem płynące” to też propozycja wycieczki objazdowej dla singli. Nie będziesz narzekać na nudę, bo przez cały wyjazd towarzyszyć będą Ci inni jego uczestnicy. Może nawet zawrzesz nowe przyjaźnie? Wycieczki objazdowe autokarem po środkowej Europie polecamy szczególnie miłośnikom wina. Jedną z ich atrakcji jest bowiem degustacja słynnych tokajskich win!

Wycieczki objazdowe Europa – podróż dookoła Bałtyku

Czy opłaca się ruszać w wycieczki objazdowe na weekend? 3 dni to niewiele, warto więc przedłużyć nieco swój weekend i na wycieczkę objazdową zarezerwować chociaż 5 dni. A jeśli pozwolisz sobie na tygodniowy wyjazd, masz szansę odwiedzić w tym czasie aż 6 nadbałtyckich krajów. ”W 7 dni dookoła Bałtyku” to wycieczka po litewskim Wilnie, łotewskiej Rydze, estońskim Tallinie, fińskich Helsinkach, szwedzkim Sztokholmie i duńskiej Kopenhadze.

Wycieczki objazdowe Chorwacja – dla wygodnych

Wycieczki objazdowe dla wygodnych? Zdecydowanie „Perły znad Adriatyku”! To wycieczka objazdowa bez nocnych przejazdów. 7 nocy spędzisz w hotelu, a jedną na promie z Chorwacji do Włoch. Wiemy, że wycieczka objazdowa istnieje dla zwiedzania, ale wysypianie się w komfortowych warunkach jest także ważne. Co zobaczysz podczas tych wakacji w Chorwacji i we Włoszech? M.in. Jeziora Plitwickie, Trogir, Split i Dubrownik, a z drugiej strony Adriatyku – San Marino, Asyż, Rzym, Watykan i Wenecję.

Wycieczki objazdowe Turcja

Wylegiwanie się na plażach Riwiery Tureckiej? Nie tym razem! Ta wycieczka to okazja do poznania kultury Orientu. W ciągu 8 dni zobaczysz kolorowy Stambuł z Hipodromem, Błękitnym Meczetem i Pałacem Topkapi, następnie udasz się na rejs po Bosforze, odwiedzisz słynną homerowską Troję, Pergamon, Efez i Antalyę. Wycieczkę zwieńczy wizyta nad wodospadem Karpuzkaldiran. Czeka Cię wielka lekcja starożytnej historii i piękne atrakcje naturalne!

Wycieczki objazdowe Azja – Tajlandia

Obawiasz się, że przez intensywne zwiedzanie na wycieczce objazdowej bardziej się zmęczysz niż odpoczniesz? Postaw na wycieczki objazdowe i wypoczynek w jednym! Nasza propozycja to 13-dniowa wyprawa do Tajlandii, z czego 4 pierwsze dni poświęcisz na zwiedzanie Bangkoku, a pozostały czas – na wypoczynek na bajecznej wyspie Phuket. Część „krajoznawcza” zakłada zwiedzanie Bangkoku w trzech wymiarach: życia codziennego, historycznego i nowoczesnego. Głowna zaleta tej wycieczki objazdowej? Egzotyka oswojona, na wyciągnięcie ręki!

Wycieczka objazdowa – jak się przygotować?

Czeka Cię wycieczka objazdowa. Co zabrać na takie wakacje? Wiele zależy od planu konkretnej wycieczki. W podróż po nadbałtyckich stolicach na pewno trzeba wziąć cieplejsze ubrania niż na wyprawę do Tajlandii. Zanim zaczniesz pakować walizki, sprawdź prognozę pogody, ale przygotuj się nawet na skrajnie różne warunki. W poniedziałek w Wilnie może być zupełnie inna pogoda niż we wtorek w Rydze. Jeśli będziesz podróżować tylko po jednym kraju (np. po Włoszech), spodziewaj się stabilniejszej pogody.

Abstrahując od pogody, na każdej wycieczce objazdowej potrzebny będzie Ci plecak (nie nadmiernie pojemny, żeby uniknąć pokusy pakowania nadmiaru rzeczy na piesze wędrówki!), okulary przeciwsłoneczne, wygodne buty, nakrycie głowy, kostium kąpielowy, kompaktowy aparat fotograficzny i powerbank. Ponieważ czeka Cię sporo przejazdów autokarem, zaopatrz się w odtwarzacz muzyki/czytnik ebooków, dmuchaną poduszkę i lekkie okrycie, którym osłonisz się przed chłodem autokarowej klimatyzacji.

Jeśli zawsze marzyłeś o tym, by podczas jednego wakacyjnego wyjazdu zwiedzić wszystkie najważniejsze atrakcje Turcji lub Włoch – na wycieczce objazdowej jest to możliwe. Jeśli chcesz zwiedzać, ale jesteś wygodny – wybierz wycieczkę „Perły Adriatyku” albo wycieczkę do Tajlandii z czasem zarezerwowanym na plażowanie. Wycieczki objazdowe są dla każdego!

Źródło zdjęcia: stock.adobe.com / Autor: VadimGuzhva