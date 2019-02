Wychowankowie domów dziecka nauczą się programowania

To już trzecia edycja projektu Fundacji Możesz ITy. Szansę na start kariery w firmach programistycznych czy działach IT międzynarodowych korporacji może dostać nawet 40 osób z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Organizatorzy zapewnią nie tylko kurs programowania, ale cały pakiet świadczeń, który ułatwi samodzielny start w dorosłe życie.

Jak wynika z raportu Naczelnej Izby Kontroli, jednym z głównych problemów dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczych jest znalezienie zatrudnienia. Nie mają oni na ogół wymaganych kwalifikacji, przeszkodą jest też niski poziom wykształcenia oraz krótki staż pracy bądź jego brak. “Wychowankowie powiększają kolejki bezrobotnych w urzędach pracy i pobierają zapomogi z opieki społecznej” – czytamy w raporcie NIK-u. To sprawia, że należą do grup społecznych najbardziej zagrożonych marginalizacją na rynku pracy.

Aby udział w bezpłatnych kursach programowania przeprowadzanych przez szkołę Coders Lab okazał się efektywny, przed kursem organizatorzy zapraszają uczestników na cykl szkoleń z zakresu umiejętności miękkich prowadzonych przez wykwalifikowane trenerki z Fundacji EY. Uczestnicy w czasie trwania programu otrzymają także wsparcie mentorskie, pomoc w tworzeniu CV i poszukiwaniach pierwszej pracy lub stażu, co potwierdza Marcin Tchórzewski, prezes Coders Lab.

Rekrutacja trwa do 6 marca. Aby zgłosić kandydaturę swoją lub wychowanków, wystarczy wejść na stronę internetową www.MozeszITy.pl. Zgłaszana osoba powinna mieć 19-26 lat i posiadać zaświadczenie o pieczy zastępczej.



Karolina Gadalska, koordynatorka projektu zauważa, że najbardziej zdeterminowane osoby, które brały udział w poprzednich edycjach, dzisiaj pracują w największych firmach w Polsce. Wszystko dzięki darczyńcom, których Fundacja Możesz ITy wciąż zaprasza do współpracy. Rynkowa cena kursów, które wychowankowie otrzymają bezpłatnie, wynosi od 4,5 tys. do kilkunastu tys. złotych za osobę. Wśród partnerów programu prócz Coders Lab znaleźli się m.in. Grupa Pracuj, UBS, Fundacja EY i Nesst.

