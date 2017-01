Wybrano zwycięzcę drugiej polskiej edycji konkursu dla startupów Chivas The Venture

26 stycznia 2017 r., podczas gali wieńczącej polski etap drugiej edycji Chivas The Venture, jury konkursowe w składzie: Mateusz Kusznierewicz – dwukrotny medalista olimpijski i biznesmen, Agnieszka Oleszczuk-Widawska – jedna z najbardziej znanych polskich ekspertek w dziedzinie startupów, Marian Owerko – przedsiębiorca, założyciel Bakalland S.A., a także Phillip Ainsworth – Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Wyborowa Pernod Ricard, wyłoniło startup, który będzie reprezentował Polskę w globalnym finale Chivas The Venture i stanie do walki o milion dolarów.

Po długotrwałych, burzliwych obradach zaproszenie do udziału w globalnym finale The Venture otrzymała NEXBIO, firma założona przez Adama Kuzdralińskiego.

NEXBIO to startup, którego celem jest opracowanie nowatorskich metod wykrywania chorób roślin uprawnych w bardzo wczesnym stadium za pomocą rozwiązań biotechnologicznych. Model NEXBIO oparty jest o wykorzystanie paneli testów genetycznych. Dzięki temu już na wczesnym etapie rozwoju plonów możliwe będzie stosowanie odpowiednio dopasowanych, skutecznych środków ochronnych. To rozwiązanie ma na celu ograniczenie stosowanie pestycydów i zwiększenie bezpieczeństwa upraw.

Misją NEXBIO jest doprowadzenie do sytuacji, w której niedroga i spersonalizowana ochrona roślin będzie dostępna dla każdego. To innowacyjne podejście do coraz poważniejszego problemu jakości upraw na świecie sprawiło, że projekt NEXBIO zmierzy się z najlepszymi startupami z całego świata w walce o udział w puli nagród o wartości miliona dolarów.

- Sukces poprzedniej pierwszej edycji The Venture utwierdził nas w przekonaniu, że młodzi polscy przedsiębiorcy mają niestandardowe pomysły na biznes. Poziom zaprezentowany przez tegorocznych finalistów przeszedł nasze oczekiwania. Bardzo długo zastanawialiśmy się, który startup powinien zostać laureatem tegorocznej edycji. Każdy z nich zaprezentował ideę, która może zmienić świat na lepsze. Ostatecznie wybraliśmy NEXBIO – przedsiębiorstwo, które już wkrótce może wyprowadzić genetykę z laboratorium i wprowadzić ją pod strzechy. Chciałbym jednak podkreślić, że tak wysoki poziom tegorocznego konkursu sprawił, że każdy z tegorocznych finalistów może liczyć na nasze dalsze wsparcie mentorskie - podsumowuje Philip Ainsworth, organizator konkursu.

Solidny model biznesowy i dobra strategia organizacyjna, a także potencjał finansowy i stabilność umożliwiająca generowanie przychodów, były głównymi wyznacznikami, którymi kierowało się jury, wybierając zwycięzcę drugiej polskiej edycji The Venture. Jednak każdy członek polskiego jury The Venture oceniał projekty z innej perspektywy. Brane były pod uwagę nie tylko możliwości rynkowe czy oryginalność, ale także możliwy do udowodnienia pozytywny wpływ na społeczeństwo, umiejętności, a także specjalistyczna wiedza udowadniana podczas kilkuminutowego pitchingu przed jury.

W tym roku grupa finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom, a wybór zwycięzcy poprzedziły wyjątkowo burzliwe debaty. Zwycięzca mógł być tylko jeden, ale Jury zdecydowało się także na przyznanie dodatkowej nagrody startupowi BLUMIL. Jest to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją innowacyjnych wózków inwalidzkich.

- Z własnego doświadczenia wiem, jak trudno jest młodym przedsiębiorcom na wymagającym rynku. Dlatego w tym roku poza zwycięzcą, zdecydowaliśmy się wyróżnić jeszcze jeden startup - BLUMIL, z uwagi na model biznesowy, potencjał pomysłu i osobistą charyzmę twórcy tego startupu, Miłosza Krawczyka. Jednak ze wszystkich finalistów, którzy zaprezentowali się na gali najbardziej ujęła nas idea stojąca za NEXBIO. Jestem przekonany, że uda im się powalczyć o zwycięstwo w trakcie finału globalnej odsłony Chivas The Venture w Los Angeles - powiedział Mateusz Kusznierewicz, ambasador polskiej edycji Chivas The Venture.

NEXBIO jako zwycięzca polskiej edycji Chivas The Venture już wkrótce weźmie udział w Accelerator Week – cyklu spotkań i szkoleń mentoringowych, organizowanym dla zwycięzców lokalnych edycii Chivas The Venture z całego świata. Tygodniowe spotkanie, organizowane w Wielkiej Brytanii, ma na celu przygotowanie zwycięskich startupów do walki o milion dolarów w trakcie światowego finału. To niezwykła okazja do rozwinięcia swojego pomysłu i umiejętności biznesowych, pod okiem najlepszych mentorów ze świata biznesu.

Poza NEXBIO w finale Chivas The Venture swoje pomysły na biznes zaprezentowały:

BIN-E - startup, który opracował prototyp pierwszego na świecie inteligentnego kosza na śmieci, zajmującego się automatycznym rozpoznawaniem i sortowaniem odpadów komunalnych. W Polsce zaledwie 20% odpadów trafia do ponownego przetworzenia. Celem BIN-E jest zwiększyć ten poziom.

BLUMIL - przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją innowacyjnych wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym, utrzymujących równowagę na dwóch kołach i umożliwiających poruszanie się nawet w trudnym terenie. Waży 60 kg i można nim przejechać bez ładowania baterii ok. 38 km.

DEEP DOC - projekt mający na celu wczesne wykrywanie zaburzeń nastroju w tym depresji i oferowanie profesjonalnej pomocy w postaci spersonalizowanych interwencji online realizowanych przez chatbota oraz w razie konieczności pracę z psychoterapeutą.

EXOLIMBS to kompletne, inteligentne rozwiązanie, które znacząco usprawnia proces rehabilitacji stawów kończyn dolnych. To jednocześnie urządzenie stabilizujące, diagnostyczne oraz mobilny robot rehabilitacyjny, umożliwiający każdemu dostęp do nowoczesnej rehabilitacji.

SEEDiA to przedsiębiorstwo tworzące innowacyjne „ławki solarne” oraz "stacje ładowania", które magazynują energię elektryczną z OZE (odnawialnych źródeł energii), umożliwiając konsumentom m.in. ładowanie urządzeń mobilnych. Dzięki temu przyczyniają się do spadku zapotrzebowania na energię elektryczną i tym samym emisji CO2.