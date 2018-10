Wybory samorządowe 2018 - dlaczego część osób nie mogła głosować

Część osób, które złożyła elektroniczny (przez internet) wniosek o dopisanie do rejestru wyborców, w niedzielę nie odnalazła swojego nazwiska na liście wyborców. Najprawdopodobniej większość osób, które stanęły przed tym problemem, złożyła wniosek zbyt późno bądź nie uzyskała od gminy zgody na wpis do rejestru wyborców.

Za pośrednictwem platformy ePUAP można było złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców. Na podjęcie decyzji gmina miała 3 dni. Stąd złożenie wniosku później niż 16 października mogło sprawić, że nie został rozpatrzony! Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, wnioski elektroniczne złożyło 46 362 osób. Wśród nich 3 157 złożyło wniosek później, nie uwzględniając trzydniowego czasu na wydanie decyzji. Nie dysponujemy statystykami mówiącymi, czy te osoby decyzję gminy jednak otrzymały.

Gmina mogła też wpisu do rejestru wyborców odmówić. Taka decyzja powinna być w ciągu trzech dni dostarczona do obywatela wybranym przez niego sposobem (np. do skrzynki ePUAP). Być może część osób, których na listach wyborczych nie było, otrzymały odmowę, ale nie sprawdziły tego w skrzynce.

W niedzielę w mediach pojawiały się informację, że zdarzały się sytuacje, w których nazwiska niektórych wyborców nie trafiły na listę - mimo terminowego złożenia wniosku, a nawet otrzymania zgody. Takie sytuacje można wytłumaczyć tylko niedopatrzeniem ze strony gminy.

W poszukiwaniu szczegółowych informacji Minister Cyfryzacji zwrócił się do urzędów miast w Poznaniu i Warszawie (stamtąd płynęło najwięcej informacji o problemy z głosowaniem po elektronicznym złożeniu wniosku) z pytaniem o dane dotyczące wniosków składanych online. Tutaj można zobaczyć, o jakie dane dotyczące "usług wyborczych" pyta minister.

Krótko po wprowadzeniu możliwości elektronicznego składania wniosków (pierwsza połowa września) nie w pełni działał system wyboru ulicy - a była to informacja niezbędna dla deklaracji, że rzeczywiście się w danym miejscu zamieszkuje (jeśli oczywiście adres zawiera nazwę ulicy). Wypełnienie wniosku z niepełnym adresem skutkowało jednak jego odrzuceniem, nie mogło więc przyczynić się do błędu przy aktualizacji list wyborców.

Zamieszczony na stronie Ministerstwa Cyfryzacji komunikat jest jednoznaczną obroną systemu elektronicznego składania wniosków, wykluczając "winę" systemu za niemożność głosowania.