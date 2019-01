Wybierasz się na wesele w 2019? Pomysły na nietypowe prezenty

Organizacja ślubu i wesela zawsze spoczywa na Młodej Parze. Są jednak takie aspekty, zależą od weselników. To goście mogą zatroszczyć się o niektóre sprawy i uczynić ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym. Do takich kwestii należą życzenia, upominki, a także kilka określonych ról, które goście mogą pełnić podczas uroczystości.

Życzenia i prezenty

Młoda Para często daje znać weselnikom, o jakiego rodzaju upominki prosi. Popularne jest na przykład życzenie wręczenia książek lub wina zamiast kwiatów, albo wsparcia w imieniu Nowożeńców jakiejś organizacji charytatywnej. Najczęściej wzmiankę na ten temat znajdziemy drobnym druczkiem w zaproszeniach weselnych. Jeśli jesteśmy w bardziej zażyłych stosunkach z Młodą Parą możemy zapytać wprost, co sprawiłoby największą radość. Wiadomo, że bezpieczną opcją jest wręczenie gotówki - młodzi często zbierają na mieszkanie, kredyt. Ale jak uczynić prezent bardziej kreatywnym? Można na przykład do głównego upominku dołączyć ten "mniejszy" - spersonalizowany. Warto dogadać się na przykład z paczką przyjaciół, rodziną i stworzyć album ze zdjęciami, który będzie idealną pamiątką lub też zabawny filmik video dedykowany Młodej Parze. Jeśli Nowożeńcy wyrażą na to zgodę, można go nawet puścić podczas wesela. Warto też wykorzystać swoje talenty. Będąc osobą uzdolnioną plastycznie można namalować portret nowożeńców, a z kolei jeśli ktoś ma zdolności muzyczne - w ramach weselnego toastu życzenia zastąpić może wykonaniem utworu bliskiego Młodej Parze. Tego rodzaju prezenty zawsze wywołują wzruszenie i stanowią piękne wspomnienie tego wyjątkowego dnia.

Pomysłów na kreatywne prezenty nie brakuje. W sieci znajdziemy też pomysły na życzenia ślubne (wesele.com.pl), śmieszne lub spersonalizowane, składane w mniej lub bardziej standardowy sposób. Życzenia weselne to życzenia wyjątkowe - składane "na całe życie". Dlatego warto zadbać o to, aby były naprawdę trafione. Nawet jeśli decydujemy się na formę zabawną - niech jej treść będzie młodym życzliwa i bliska. Świetnie sprawdzą się wszelkie wierszyki, nagrania.

Udział gości w oprawie imprezy

Modne ostatnio stały się też specjalne "scenki" mające charakter kabaretowy, odgrywane w okolicach oczepin, właśnie przez gości. Zamiennie wykorzystuje się tę formę z odtworzeniem przygotowanego wcześniej filmiku video. Chodzi oczywiście o to, aby gości zabawić, rozśmieszyć, a przy okazji pokazać Młodej Parze starania i wysiłek jaki podjęliśmy, aby ich święto uczynić naprawdę wyjątkowym. Taką scenkę odgrywa się najczęściej z gronem najbliższych przyjaciół, pokazując na przykład okoliczności poznania się pary, zaręczyny czy inną, charakterystyczną sytuację. Jeśli mamy chociaż trochę zacięcia kabaretowego - warto spróbować. Goście mogą też wziąć udział w oprawie ślubu, jeśli oczywiście Para Młoda wyrazi taką chęć. W jaki sposób? Może być to na przykład odczytanie fragmentu Pisma Świętego podczas mszy lub wykonanie utworu muzycznego. Jest wiele takich momentów, kiedy idealnie sprawdzą się klasyczne pieśni - jak choćby Ave Maria w momencie wejścia Panny Młodej. O ile bardziej wyjątkowo zabrzmi ten utwór, wykonany nie tylko przez organistę, ale i z towarzyszeniem głosu.

Jak widać, również goście mogą być w pewnym stopniu odpowiedzialni za stronę organizacyjną wesela. Warto o tym pomyśleć i sprawić przyjemność Młodej Parze w jej wyjątkowym dniu.