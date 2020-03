Wybierasz kino domowe? Sprawdź, jakie głośniki będą najlepsze

Zestawy głośników 5.0., 5.1., a może 7.1? Co to oznacza?

Wybierając system nagłośnienia do kina domowego, a także innych domowych urządzeń audio, np. na https://www.skleptonsil.pl/, spotkasz się z oznaczeniami głośników 5.0., 5.1., czy też 7.1. Co oznaczają takie cyfry? Otóż pierwsza z nich informuje o liczbie pełnozakresowych (od basów do wysokich tonów) kanałów audio w systemie. Stąd też cyfry 5.1. oznaczać będą:

2 przednie kolumny głośnikowe (obsługują większość efektów dźwiękowych i część dialogów),

1 głośnik kanału centralnego (odpowiedzialny jest za odtwarzanie dialogów),

2 boczne efektowe kolumny głośnikowe (odpowiadają za dźwięki otoczenia).

Z kolei system 7.1. będzie zawierał odpowiednio wyżej wymienione elementy plus dodatkowe tylne głośniki efektowe (zapewniają większą precyzję dźwięków generowanych od przodu do tyłu sceny dźwiękowej, np. przejeżdżającego samochodu, czy przelatującego samolotu).

A o czym mówi druga cyfra w oznaczeniu? Ten wskaźnik dotyczy kanału subwoofera i mówi o ilości głośników obsługujących najniższe częstotliwości (poniżej 120 Hz). Zadaniem tego kanału jest wzmocnienie efektów dźwiękowych w wybranych momentach odtwarzania filmu (np. grzmotów).

Systemy 5.1. i 7.1. to najpopularniejsze rozwiązania i zdecydowanie warte rozważenia. Dla uzyskania wysokiej jakości akustycznej będą wystarczające. System 7.1. jest nieco droższy od 5.1., jednak tańszy i prostszy w instalacji niż np. system 11.2.

Perfekcyjny dźwięk niezależnie od położenia słuchacza

Wybierając nagłośnienie do kina domowego z pewnością warto rozważyć system zbudowany w konfiguracji, w której głośnik wysokotonowy znajduje się pomiędzy dwoma niskotonowymi, połączonymi równolegle. Tego typu rozwiązanie zapewnia bardzo spójny i neutralny dźwięk z prawidłowo oddanymi informacjami przestrzennymi. Dodatkowo, takie symetryczne źródło dźwięku gwarantuje, że zmiana Twojej pozycji podczas oglądania / słuchania (w płaszczyźnie pionowej) nie wywoła istotnych zmian barwy dźwięku.

Barwa dźwięku zagwarantowana przez producenta

Aby dźwięk był spójny i charakteryzował się jednorodną barwą, zbuduj system nagłośnienia w oparciu o kolumny głośnikowe tej samej serii i pochodzące od jednego producenta. Każde rozwiązanie ma bowiem tutaj swoją własną charakterystykę, którą determinują zastosowane materiały oraz konstrukcja. Kompletowanie zestawu z rozwiązań pochodzących z jednej serii (producenci proponują w tym zakresie naprawdę szeroką gamę kolumn głośnikowych) zadbasz o jakość efektów dźwiękowych na najwyższym poziomie.