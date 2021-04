Wybieramy wideodomofon do domu jednorodzinnego – jaki będzie najlepszy?

Jak zbudowane są wideodomofony?

Budowa domofonu jest bardzo prosta i składa się z trzech podstawowych elementów:

Panel zewnętrzny , z kamerą, mikrofonem i głośnikiem. Montuje się go przy furtce lub bramie, zawiera też przycisk dzwoniący do mieszkania.

, z kamerą, mikrofonem i głośnikiem. Montuje się go przy furtce lub bramie, zawiera też przycisk dzwoniący do mieszkania. Panel wewnętrzny – w nowoczesnych modelach to po prostu monitor, na którym wyświetlany jest obraz z kamery umieszczonej w panelu zewnętrznym. Na panelu znajduje się mikrofon oraz głośnik. Starsze modele mogą być także wyposażone w słuchawkę, znaną z tradycyjnych domofonów.

– w nowoczesnych modelach to po prostu monitor, na którym wyświetlany jest obraz z kamery umieszczonej w panelu zewnętrznym. Na panelu znajduje się mikrofon oraz głośnik. Starsze modele mogą być także wyposażone w słuchawkę, znaną z tradycyjnych domofonów. Mechanizm otwierający, czyli elektrozaczep (rygiel elektromagnetyczny) oraz zasilacz. Po naciśnięciu przycisku otwarcia drzwi, rygiel odblokowuje bramę lub furtkę na określony, zaprogramowany wcześniej czas.

Wideodomofon przewodowy czy bezprzewodowy?

W ofertach sklepów z elektroniką znajdziemy analogowe lub cyfrowe wideodomofony, które transmitują dane z wykorzystaniem okablowania (wideodomofony przewodowe) lub bez.

Nowoczesne wideodomofony mogą działać bezprzewodowo i korzystać z domowego WiFi.

Komunikacja bezprzewodowa jest szczególnie praktyczna. Operując cyfrowym obrazem, podgląd z kamery można sprawdzić również na innych urządzeniach, w tym na smartfonie czy tablecie. Współczesne technologie to także możliwość automatycznego zapisu obrazu z kamer, np. w przypadku wystąpienia sytuacji nietypowej. Rozwiązania te pozwalają prowadzić historię wejść i wyjść, nierzadko wykorzystują również dodatkowe zabezpieczenia biometryczne: rozpoznawanie twarzy czy otwieranie bramy odciskiem palca. Te funkcjonalności przydają się szczególnie w biurach i obiektach przemysłowych. W typowym użytku domowym wystarczające będą podstawowe funkcje, które oferują modele wideodomofonów za kilkaset złotych.

Dlaczego potrzebuję wideodomofonu?

Wideodomofon to nie tylko duża wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Rozwiązania te są szczególnie potrzebne wszędzie tam, gdzie nie możemy kontrolować strefy wejścia, np. przez okno w przedpokoju. Kamera o odpowiednio szerokim kącie widzenia umieszczona w obudowie panelu zewnętrznego pokaże na przykład, czy na posesję próbuje się dostać listonosz, czy może kilka osób, których wcale nie chcemy wpuścić do domu. Warto zwrócić uwagę na modele wideodomofonów z kamerą noktowizyjną, która umożliwi podgląd obszaru wejściowego również w ciemności. W standardowym wyposażeniu wielu produktów znajdują się dodatkowe diody doświetlające twarz osoby dzwoniącej.

Gdzie kupić wideodomofon i na co zwrócić uwagę?

