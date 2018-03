Wybieramy budżetowy telewizor do 1200 zł

Telewizory LED – dobra jakość obrazu w rozsądnej cenie

Dysponując budżetem nie przekraczającym 1200 zł powinniśmy postawić przede wszystkim na telewizory LED. Technologia LED jest sprawdzonym rozwiązaniem, które pozwala cieszyć się naprawdę dobrą jakością obrazu bez konieczności wydawania fortuny na nowy telewizor. Co bowiem najważniejsze, telewizory LED nie odstraszają nas swoimi cenami. Technologia LED, mimo swojej dobrej jakości, nie należy do kosztownych.

Dzięki zastosowaniu podświetlanych diod obraz wyświetlany na ekranie telewizora jest żywy, posiada odpowiedni kontrast i ładne kolory. Dzięki temu telewizory LED będą dobrym wyborem dla osób, które szukają dobrej jakości urządzenia w przystępnej cenie.

Telewizory LED to także dobry wybór dla oszczędnych. Matryce LED zużywają bowiem niewielkie ilości prądu. Jeśli więc oszczędność użytkowania telewizora ma dla nas duże znaczenie, postawmy na telewizor LG 43LJ5150, który oprócz przystępnej ceny, posiada także klasę energetyczną A+.

Telewizory LED – rozdzielczość Full HD

Jeśli zależy nam na dobrej jakości obrazie oraz wysokiemu odwzorowaniu szczegółów, spośród telewizorów LED warto wybierać te modele, które pracują w rozdzielczości Full HD. Wysoka rozdzielczość pozwala bowiem zobaczyć na ekranie telewizora znacznie więcej szczegółów, co docenimy podczas codziennego użytkowania telewizora.

Dobrym wyborem telewizorów pracujących w rozdzielczości Full HD, oprócz wspomnianego powyżej modelu LG, jest 32-calowy SAMSUNG UE32M5002 i 40-calowy THOMSON 40FC3206.

Wielkość budżetowego telewizora – mały czy większy?

Wbrew pozorom, osoby poszukujące telewizora w cenie do 1200 zł nie są wcale skazane na jedynie małe modele 32-calowe. W tym przedziale cenowym znajdziemy bowiem także telewizory LED o większej przekątnej ekranu, tak jak np. wspomniany powyżej 40-calowy telewizor Thomson. Dzięki temu możemy dopasować rozmiar ekranu telewizora do pomieszczenia, w którym będzie się on znajdował.

Do kuchni lub sypialni dobrym wyborem okażą się mniejsze telewizory LED o przekątnej ekranu 24 lub 32 cali. Do salonu lub większego pokoju warto z kolei postawić na duży telewizor, 40 lub 43-calowy, które także możemy zakupić w cenie do 1200 zł. Są to np.: 40-calowy model PHILIPS 40PFH4101/88, 42-calowy telewizor MANTA 42LED4207 lub 43-calowy LG 43LJ5150. Wszystkie wymienione powyżej telewizory LED w Neonet.pl kupimy w atrakcyjnej cenie, nie przekraczającej kwoty 1200 zł.