Wszechstronniejsze rozwiązanie do projektowania grafiki

CorelDRAW® Graphics Suite 2018, najnowsza wersja pakietu programów do projektowania, zawiera szereg funkcji i udoskonaleń pomagających zawodowym grafikom zmieniać pomysły w profesjonalne, prace. Dzięki skupieniu się na opiniach użytkowników i ich najważniejszych wymaganiach pakiet uzupełniono o nowe funkcje służące do projektowania i edycji zdjęć wraz z licznymi ulepszeniami obejmującymi tok pracy, które pozwalają szybciej uzyskać rezultaty.

Możliwe jest tworzenie w czasie rzeczywistym różnych typów symetrycznych projektów od prostych rysunków po mandale i złożone efekty kalejdoskopowe czy uzyskanie wrażenia odległości i głębi - efekt nadaje się do tworzenia modeli i propozycji mających na celu zaprezentowanie prac plastycznych w realistycznych scenariuszach. Efekt Uderzenie dodaje ruch do elementów na rysunku lub wyróżnia je, a Pointillizer służy do tworzenia wysokiej jakości mozaik wektorowych z obiektów wektorowych i map bitowych. Wprowadzono też takie nowości lub ulepszenia jak cień blokowy oraz wyrównanie i rozmieszczanie węzłów oraz wiele innych.

Pakiet dla systemu Windows jest dostępny w następujących językach: angielskim, czeskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, niemieckim, polskim, portugalskim (brazylijskim), rosyjskim, tureckim oraz włoskim.

Źródło: Corel