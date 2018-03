Współpraca fundacji i firmy B+R, czyli cyfrowe nauki humanistyczne w praktyce

Projektory kuszą dużymi przekątnymi wyświetlanego obrazu, mobilnością i coraz niższymi cenami. Jednocześnie jest to sprzęt, do którego zakupu trzeba się przygotować – należy zapewnić odpowiednią odległość od ekranu, natężenie światła i nachylenie urządzenia. Dziś podpowiadamy jak zrobić to najlepiej, a następnie dobrać urządzenie spełniające wszystkie wymagania. więcej