Wskazane wyższe prędkości

Zdaniem Wataru Katsurashimy, dyrektora regionalnego stowarzyszenia FTTH Council Asia & Pacific, sieć światłowodowa musi być dynamicznie rozwijana w celu odpowiedzi na coraz większe wymagania stawiane łączności z globalną siecią. Dość dobrze obrazuje to wskazana silna korelacja pomiędzy średnią szybkością Internetu, a liczbą korzystających z dostępu do sieci za pośrednictwem światłowodu.

Sieć w obliczu wyzwań

Przedstawiciel FTTH Council posłużył się przykładami technologii connected cars oraz autonomicznych pojazdów generujących ogromne ilości danych, wymagających jednocześnie ich błyskawicznego transferu pomiędzy autami. Jego zdaniem, będzie to jedno z najważniejszych wyzwań dla komunikacji Internetowej.

Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY, tłumaczy, iż rozwój tych technologii oczywiście będzie stymulował zapotrzebowanie na bardzo szybką łączność z globalną siecią, ale na to przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Jednak już dzisiejsze wymagania – zarówno biznesu jak i prywatnych użytkowników – w stosunku do prędkości transmisji danych są bardzo wysokie. W przypadku pierwszej grupy, mowa szczególnie o rosnącej popularności zarządzania systemami IT w modelu outsourcingowym, gdzie żądana moc obliczeniowa dostarczana jest poprzez połączenie z Internetem. Jeśli zaś chodzi o indywidualnych użytkowników globalnej sieci, największe wyzwanie stawia cyfrowa rozrywka nowej ery.

Według raportu Giga Entertainment. Przyszłość rozrywki w dobie gigabitowego Internetu, AI, IoT oraz MEC przygotowanego przez infuture hatalska foresight institute i UPC Polska, niemal 60% konsumentów uczestniczących w badaniu oczekuje głębokich zmian w cyfrowej rozrywce, za którymi stać ma popularyzacja sieci gigabitowych.

Platformy streamingowe i VoD czy coraz bardziej popularne narzędzia wirtualnej i mieszanej rzeczywistości, to główne kierunki rozwoju sieciowej rozrywki. Ponieważ ich działanie wymaga zapewnienia bardzo szybkiego przetwarzania i przesyłania ogromnych ilości danych, to one, zdaniem Pawła Biardy z firmy NEXERY, będą powszechnymi „testerami” szybkości Internetu.

Już dziś 43% odbiorców cyfrowej rozrywki w Polsce, którzy mieli styczność z technologiami VR i AR uważa, że wkrótce staną się one powszechnie używane w codziennym życiu. Zainteresowanie wirtualną i mieszaną rzeczywistością w branży retail oraz marketingowej już dziś jest duże i stale rośnie. Inicjatywy związane z ich wykorzystaniem mają wzrosnąć aż o 3000% w ciągu 4 najbliższych lat, generując do tego czasu 1,8 mld $ z tytułu zakupów inicjowanych dzięki aplikacjom VR/AR.

Polska vs Reszta Świata

Zdaniem autorów opracowania We Are Social – Digital 2019, średnia prędkość połączenia z Internetem za pośrednictwem łączy szerokopasmowych na świecie wzrosła w 2018 r. jeszcze widoczniej niż w przypadku analizy M-Lab, bo aż o 33%. Aktualnie wynosi ona 54,33 Mbps.

Polska z wynikiem 54,5 Mbps jest nieznacznie powyżej średniej światowej. Wiśniewski twierdzi, że dobra wiadomość jest taka, że średnia prędkość dostępu do sieci w Polsce stale rośnie, jednak wciąż dzieli nas duży dystans np. do Niemiec czy Belgii, gdzie wynosi ona ponad 70 Mbps, czy też Hiszpanii, Szwajcarii bądź Szwecji, w których przekracza ona 100 Mbps. Nie wspominając nawet o Singapurze, gdzie średnia zbliża się już do 200 Mbps. Nasza sytuacja będzie jednak ulegać dynamicznej zmianie już w najbliższej przyszłości. Przede wszystkim za sprawą budowy sieci światłowodowych o wysokiej przepustowości i zwiększania zasięgu dostępu do szybkiego Internetu w Polsce.

Internetowy „przyrost naturalny”

O tym, że nie należy spodziewać się przyhamowania eksploatacji sieci światłowodowych przekonuje kolejny wniosek z badania We Are Social. Mianowicie – wzrost internetowej populacji. W 2018 roku, w ujęciu globalnym, powiększyła się ona o 367 milionów, co oznacza, że każdego dnia do globalnej sieci przyłączał się kolejny milion użytkowników Internetu. W samej Europie przybyło natomiast ponad 50 mln internautów.

Pod koniec stycznia tego roku firma Point Topic poinformowała natomiast, że liczba globalnych subskrybentów usług internetowych dostarczanych sieciami światłowodowymi przekroczyła granicę miliarda.

Rozszerzanie zasięgu światłowodowych sieci szybkiego dostępu do Internetu jest kluczowym działaniem pozwalającym na eliminowanie tzw. Białych Adresów NGA oraz stawienie czoła stale rosnącym wymaganiom Internautów , jak konkluduje Biarda.

