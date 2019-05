Wrocławski startup chce zmienić oblicze car sharingu

Idea Drippple jest oparta na sprawdzonym pomyśle, podobnym do tego, który jest stosowany przez firmy Uber i Bolt (Taxify). Jej sercem jest inteligentny, mobilny serwis, w którym użytkownik zarządza swoją pracą. Innowacyjność Drippple to kompleksowe podejście do modelu pracy jako usługi - bez szefa czy zbędnych formalności. Drippple zapewnia każdemu użytkownikowi zaplecze pracy i możliwość wygodnego zarabiania pieniędzy w wybranym przez użytkownika czasie.

Za pomysłem i jego realizacją stoi Hubert Wychyński. Punktem wyjścia była zaś uważna obserwacja lokalnego rynku pracy i wnioski z niej płynące. Z przeprowadzonych badań i analiz jasno wynikało, że na rynku istnieje bardzo interesująca i obiecująca biznesowo nisza oraz grupa docelowa. Dotarcie właśnie do niej oraz zaoferowanie odpowiednio sformatowanego rozwiązania to główny cel całego przedsięwzięcia. Ważnym elementem strategii firmy jest promowanie idei wygodnej oraz atrakcyjnej pracy dodatkowej na własny rachunek, bez zbędnych formalności i w przyjaznym środowisku.

Projekt wsparła firma Prometeia Capital Sp. z o.o., tworząc fundusz typu venture capital, obejmujący 20% udziałów kapitału zakładowego, czego owocem jest właśnie Drippple. Dotychczas zainwestowano w projekt ok. 1 mln zł i zapowiedziano dalsze finansowanie.

Drippple to usługa skierowana do młodych osób (oferta przeznaczona jest obecnie dla osób do 26 roku życia), posiadających prawo jazdy, które chcą podjąć się elastycznej pracy dodatkowej i przy tym dobrze zarobić. Elastyczność usługi pozwala na pogodzenie pracy z nauką i innymi ważnymi życiowymi priorytetami.

Warunki wstępne są proste - podczas rejestracji online od kierowców wymagane jest: ukończone 20 lat, prawo jazdy od minimum roku, zaświadczenie o niekaralności oraz dowód osobisty. Drippple działa całkowicie legalnie i w pełnej zgodzie z ostatnią nowelizacją „Ustawy o transporcie drogowym” Ministerstwa Infrastruktury. Jako firma świadcząca usługi transportu osób, posiada wszelkie niezbędne licencje, pozwolenia, a także ubezpieczenia wymagane w branży, które są fundamentem legalnej działalności na terenie całego kraju.

Startup ma siedzibę we Wrocławiu i w tym mieście startuje z realizacją usługi – jest już dostępna flota 18 nowych samochodów, a jej liczebność będzie stopniowo zwiększana. Jeszcze w tym roku firma planuje rozszerzyć działalność o inne duże miasta w Polsce: Warszawę, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź i Kraków. Dalszym krokiem w rozwoju i biznesowym horyzontem ma być ekspansja usługi na rynki zagraniczne.

