Wózek 3w1 - poznaj 5 jego zalet!

Wózki 3w1 składają z fotelika samochodowego, z wózka głębokiego i spacerowego. W każdej chwili na stelażu wózka można ustawić każdy z tych elementów. Wózki wielofunkcyjne wiążą się z szeregiem zalet, które docenia wielu młodych rodziców. Na które z nich szczególnie warto zwrócić uwagę?

1. Jednorazowy zakup

Skoro decydujemy się na to, by kupić wózek, w którym jest możliwość jego dostosowania zarówno do maluszka, jak i do nieco starszego dziecka, kupujemy wózek raz i starczy na długo. Dzieci rosną bardzo szybko, a kiedy niemowlę zacznie wyrastać z nosidełka, nie trzeba będzie szukać w sklepie spacerówki. Przy małych dzieciach wygospodarowanie czasu nie zawsze jest proste. Moment, kiedy dziecko wyrasta z wózka głębokiego, będzie jednym z wielu, w których wózek wielofunkcyjny docenimy szczególnie.

2. Oszczędność pieniędzy

Drugą niewątpliwą zaletą jest większa oszczędność pieniędzy. Skoro decydujemy się na wózek 3w1, to czeka nas jedna inwestycja. Gdybyśmy mieli kupować osobno gondolę, osobno spacerówkę i fotelik, z pewnością zapłacilibyśmy znacznie więcej. Na pierwszy rzut oka wózki wielofunkcyjne wydają się dość kosztowne, ale kiedy podliczymy koszty związane z zakupem każdego elementu osobno, to cena nie wygląda już na taką wysoką.

3. Oszczędność miejsca w mieszkaniu

Nie ukrywajmy, wózek zajmuje sporo miejsca. Ma to ogromne znaczenie, jeśli nasze mieszkanie jest nie za duże. Wózki typu 3w1 są tak przemyślane, by gwarantowały wygodę. Można je złożyć to raz, a dwa, nie musimy wygospodarowywać tyle miejsca, ile byłby potrzebne, gdybyśmy każdy element kupowali osobno. W przedpokoju lub na korytarzu nie stoi i gondola i spacerówka, tylko jeden wózek.

4. Wygoda podczas użytkowania

Kiedy będziemy przeglądać wózki, zwróćmy uwagę na to, że w przypadku modeli wielofunkcyjnych wszystkie elementy są ze sobą kompatybilne. Nie potrzeba żadnych adapterów – na stelaż pasuje każda część. Przekłada się to na wygodę użytkowania. W dowolnej chwili możemy przełożyć fotelik samochodowy na stelaż, albo zamieniamy go na wózek głęboki. Cała zamiana jednego wózka w drugi to zaledwie parę minut. Poza tym większość wózków zaprojektowano w taki sposób, że łatwo się je prowadzi i radzą sobie w różnych warunkach.

5. Bezpieczna konstrukcja

Czasem rodzice zastanawiają się nad tym, czy skoro wymienne są wszystkie elementy i wózek można szybko przekształcić, nie wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo. Jednak producenci przemyśleli i tę kwestię. Konstrukcja stelaża jest solidna i stabilna. Oprócz tego zdecydowana większość modeli tego typu posiada duże pompowane koła, które radzą sobie z każdą nawierzchnią. Wózek z pompowanymi kołami prowadzi się zdecydowanie łatwiej niż jego odpowiedniki z innych materiałów.