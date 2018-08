Wolne Lektury z większą porcją dzieł filozoficznych i współczesną poezją

Projekt Wolne Lektury – filozofia, poezja, ochrona dziedzictwa - jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych przez fundację i polega na wykupie praw autorskich do trzech współczesnych książek poetyckich i udostępnieniu ich w kolekcji Wiersz wolny oraz równoległej rozbudowie Biblioteczki filozoficznej o cztery dzieła znajdujące się już w domenie publicznej.

Wiersz wolny to kolekcja, w której znalazły się książki poetyckie polskich autorek i autorów o znaczącym dorobku literackim. Wszystkie zostały udostępnione na wolnej licencji (Licencja Wolnej Sztuki 1.3), która umożliwia legalne i szerokie korzystanie z tekstów każdemu użytkownikowi Internetu. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba może z nich korzystać zgodnie z prawem - bezpłatnie przeglądać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

Natomiast Biblioteczka filozoficzna powiększy się o kolejne dzieła najważniejszych filozofów, do których wygasły już majątkowe prawa autorskie i znajdują się one w domenie publicznej.

Wszystkie zasoby udostępnione w ramach projektu będą bezpłatnie dostępne dla wszystkich za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku, kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. W tym czasie udostępniono ponad 5500 utworów. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, tym samym dając do nich dostęp wielu nowym odbiorcom.

Źródło: Fundacja Nowoczesna Polska