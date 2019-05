Wolne Lektury przypominają powstańczą historię Warszawy

Opowieść Radosława Wiśniewskiego ma charakter wielowątkowy: na fakty stara się patrzeć z wielu punktów widzenia, oddając głos ludziom o różnych biografiach, wrażliwości i poglądach.

Wynikiem „literackiej medytacji” jest książka poruszająca, wartka i – co zaskakujące, gdy bierze się pod uwagę to, jak wiele o Powstaniu napisano – nowatorska i trafiająca do serca współczesnego czytelnika. „Palimpsest Powstanie” zostanie wydany po raz pierwszy. Tekst uzupełnią ilustracje stworzone przez Tomasza Bohajedyna.

Radosław Wiśniewski to poeta, krytyk literacki; współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Red.” (2006-2012). Autor sześciu samodzielnych i dwóch wydanych wspólnie z Dariuszem Pado książek poetyckich. Współzałożyciel i aktywny członek działającej w Brzegu grupy poetyckiej Stowarzyszenie Żywych Poetów. Był jednym z głównych twórców artzinu „BregArt”, współpracownikiem pisma „Undergrunt”. W latach 2000-2001 naczelny i jedyny redaktor „Informatora Kulturalnego Opolszczyzny”. Jest laureatem wielu nagród literackich, między innymi Literackiej Nagrody Młodych im. Marka Jodłowskiego (1999), Ogólnopolskiej Literackiej Nagrody Młodych warszawskiego oddziału ZLP (1999), a także Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego dla animatorów kultury (2008).

Źródło: Fundacja Nowoczesna Polska