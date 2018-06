Wojsko otwiera sklep internetowy

Sklep internetowy AMW postawił na oryginalne opisy produktów. Tarcza treningowa nie jest zwykłą łapą trenerską, ale “(...)przyda się nawet tym, którzy swoje życie związali z boksem w open space, gdzie wyrabia się targety. Bo zawsze lepiej niż na tarczy wrócić z tarczą z internetowego sklepu AMW”. W dodatku "po co robić coś w białych rękawiczkach, kiedy można w czarnych? I to takich prosto z wojska?”. Kombinezon pilota to z kolei “idealne ubranie dla wszystkich, którzy marzą o życiu z odrobiną polotu. (...) W nim wszystko pójdzie fruwająco. W zestawie z przyciemnianymi okularami pozwoli poczuć się jak Tom Cruise w „Top Gun”.

Pierwsze dni działania e-sklepu to był prawdziwy szturm. Przemysław Wierzba z AMW informuje, że do demobilu wpłynęło blisko 800 zamówień na kwotę ponad 75 tys. zł.

W ciągu pięciu dni sprzedało się m.in. 1000 chusteczek do nosa, 400 niezbędników 3-częściowych, 200 latarek kieszonkowych, ponad 180 peleryn-namiotów, blisko 150 mazaków do czyszczenia butów, ponad setka toreb polowych brezentowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też szalokominiarki, kapelusze polowe, rękawice, rogatywki, berety, hełmy menażki i manierki. Agencja Mienia Wojskowego zapowiada, że sukcesywnie będzie dodawać nowe produkty. W planach jest też uruchomienia platformy aukcyjnej.

