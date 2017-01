Wniosek o uzyskanie prawa jazdy - jak to zrobić przez internet? Oswajamy e-administrację

Jeśli chcesz uzyskać prawo jazdy lub chcesz uzyskać kolejną kategorię prawa jazdy, musisz przejść następującą procedurę:

idziesz do lekarza i uzyskujesz potwierdzenie, że możesz prowadzić pojazdy, przygotowujesz sobie niezbędne dokumenty, składasz wniosek o uzyskanie prawa jazdy (to da się zrobić przez internet), czekasz na numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę), przechodzisz kurs i zdajesz egzamin (czego Ci szczerze życzymy), po zdaniu egzaminu WORD wyśle informacje do Twojego urzędu. Pozostaje odebrać upragniony dokument. Płacisz i odbierasz dokument. Wydanie prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 gr.

W niniejszym artykule opiszemy jak krok po kroku złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Przy okazji odnotujemy, że dostrzegliśmy duży postęp w tej e-usłudze tzn. wydaje się ona działać o wiele lepiej niż zaledwie kilka miesięcy temu.

Aby złożyć wniosek online musisz mieć Profil Zaufany. Jeśli jeszcze go nie posiadasz, możesz go wyrobić za pośrednictwem e-bankowości co całkowicie eliminuje potrzebę chodzenia do urzędu.

Jeśli już masz Profil Zaufany, możesz przystąpić do składania wniosku o uzyskanie prawa jazdy.

Składanie wniosku przez internet krok po kroku

Po wejściu na stronę ePUAP.gov.pl należy się zalogować i spojrzeć na katalog usług. Znajdziemy w nim kategorię "Motoryzacja i transport", w której znajduje się pozycja "Prawo jazdy". Chłodna logika podpowiada, że tam właśnie jest upragniona usługa.

Niestety! Jeśli klikniesz na te pozycję to wcale nie zobaczysz usługi "Uzyskanie prawa jazdy". Możesz odnieść wrażenie, że... tej usługi po prostu nie ma. Ale ona tam jest. Musisz tylko kliknąć na kwadracik z napisem "Najczęściej załatwiane sprawy".

W "Najczęściej załatwianych sprawach" znajduje się usługa "Uzyskanie prawa jazdy". Przepraszam, że pokazałem wam okrężną drogę do tej usługi, ale chciałem przedstawić pewne wady katalogu usług w ePUAPie. Po prostu nie można mu całkiem ufać i czasem trzeba uparcie szukać pewnych usług, które "są gdzieś tam".

Klikacie w "Uzyskanie prawa jazdy" i przechodzicie do karty usługi. Z tej karty możecie się dowiedzieć gdzie należy skierować wniosek, jakie dokumenty trzeba załączyć (np. fotografa, skan podpisu, skan orzeczenia lekarskiego i in.). Jeśli zapoznaliście się z tymi informacjami i wszystko macie przygotowane, możecie kliknąć w "Załatw sprawę".

Przechodzicie do formularza e-usługi.

Najlepiej zacząć od zaadresowania dokumentu. W tym celu w części ADRESAT WNIOSKU wpisujemy część nazwy urzędu, do którego chcemy skierować wniosek (strzałka 1). Następnie wybieramy odpowiedni urząd z podpowiedzi (strzałka 2) i klikamy w mało widoczne słowo "Zaadresuj" (które pojawi się po wybraniu urzędu - strzałka 3).

Jeśli dokument został poprawnie zaadresowany, powinno się to uwidocznić w polu "Do:", które znajduje się nad formularzem.

Uzupełniamy inne pola formularza. Musimy podać część danych osobowych, zaznaczyć o jaki dokument się staramy itd. Jest też część formularza dla osób, które starają się o wtórnik. Musimy wybrać sposób przekazania dokumentu (odbiór osobisty lub poczta) oraz sposób przesłania informacji o możliwości odbioru dokumentu (SMS, r-mail).

Formularz kończy się oświadczeniami oraz miejscem na załączniki (strzałka 1). Nie możemy zapomnieć o tych załącznikach bo od nich zależy załatwienie sprawy! Jeśli nie dodamy żadnych załączników, system się o nie nie upomni.

Jeśli wszystko dodaliśmy i uzupełniliśmy, klikamy "Dalej" (strzałka 2).

Przejdziemy do podglądu naszego wniosku. Na tym etapie możemy podpisać dokument Profilem Zaufanym. W tym celu klikamy w przycisk "Podpisz".

System spyta, czy chcemy podpisać certyfikatem zaufanym czy też podpisem kwalifikowanym. Wybieramy Profil Zaufany.

Zostaniemy przeniesieni na stronę logowania do Profilu Zaufanego, a po tym logowaniu zobaczymy stronę z naszymi danymi oraz z podglądem wniosku. Aby podpisać dokument klikamy w przycisk "Podpisz profilem zaufanym".

Mimo iż kliknęliśmy "Podpisz" to system jeszcze raz spyta, czy chcemy podpisać. Musimy kliknąć "Autoryzuj i podpisz dokument".

Zostaniemy poproszeni o kod jednorazowy. Jeśli korzystamy z uwierzytelniania przez bank to będziemy przeniesieni na stronę banku by się zalogować (i następnie będziemy musieli podać kod autoryzacyjny). Kiedy podamy kod, zostaniemy przeniesieni z powrotem na stronę ePUAP z podglądem formularza. Na tej stronie powinniśmy zobaczyć informację o prawidłowym podpisaniu dokumentu (strzałka 1).

Teraz pozostaje tylko kliknąć "Wyślij" (strzałka 2).

Jeśli złożysz wniosek to w ciągu 2 dni roboczych powinieneś/powinnaś dostać swój numer PKK. Potem egzamin, jeszcze trochę czekania i można odebrać dokument. Warto wiedzieć, że na stronach www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl można sprawdzić na jakim etapie jest sprawa. Wystarczy podać numer PESEL, imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik odmówi ci wydania prawa jazdy to możesz odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który ci odmówił. Więcej szczegółów o samych procedurach znajdziecie na stronie Obywatel.gov.pl.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o załatwianiu spraw urzędowych przez internet, zajrzyj do poniższych tekstów.