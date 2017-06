Właściwe żywienie kotów sterylizowanych

Niestety, o ile właściciele kotów są coraz lepiej zorientowani w temacie zabiegów, które warto wykonywać u mruczków z uwagi na zapobieganie rozmaitym schorzeniom układu rozrodczego, o tyle informacje na temat żywienia już tak ich nie interesują. Tymczasem wraz z zabiegiem sterylizacji zmienia się cała gospodarka hormonalna kociego organizmu, dlatego też zmiany w dotychczasowym sposobie żywienia są często niezbędne. Wspólnie ze specjalistą w tej dziedzinie ze sklepu keko.pl przybliżymy Wam wszystkie najważniejsze aspekty tego tematu.

Dlaczego warto sterylizować koty?

Do najczęstszych powodów, dla których opiekunowie kotów decydują się na ich sterylizacje należy po prostu chęć zapobiegania niechcianemu rozrodowi. Dotyczy to zwłaszcza kotek, bo opieka nad miotem często spada na głowę człowieka. Jednakże również właściciele kocurów, zwłaszcza wychodzących, zauważają znaczną poprawę w funkcjonowaniu kota w środowisku po zabiegu. Na czym ona polega? Przede wszystkim kot jest bardziej wyciszony, nie walczy tak bardzo o terytorium i nie wdaje się w bójki z innymi samcami. Co więcej, również jego mocz nie ma tak intensywnego, nieprzyjemnego zapachu jak u kocurów przed zabiegiem, zaś on nie ma potrzeby znaczenia swojego terenu.

Nie do przecenienia są też kwestie związane z profilaktyką zdrowotną zabiegu sterylizacji. U kotek całkowicie usuwane są oznaki rui, które mogą być bardzo obciążające dla organizmu (np. biegunki, apatia, utrata apetytu), a także zapobiega się groźnemu w skutkach ropomaciczu. Co więcej, badania jasno wskazują na związek między wczesną sterylizacją (już u kociąt) a zmniejszeniem ryzyka występowania nowotworów gruczołu mlekowego. Z kolei u samców usuwane jest ryzyko nowotworu prostaty czy jąder, ale również – dzięki uspokojeniu kociego temperamentu – minimalizuje się zagrożenie zakażenia chorobami nieuleczalnymi, m.in. FeLV czy FIV.

Efekty wykonania zabiegu i korelacje z żywieniem

Jak można się domyślić, usunięcie narządów rozrodczych sprawia, że zmienia się gospodarka hormonalna kociego organizmu. Ogólnie zmiana ta zazwyczaj wpływa dobrze na kocie zachowanie i profilaktykę zdrowotną, może jednak powodować rozmaite problemy. Przykładowo, według obserwacji lekarzy weterynarii szacuje się, że ok. 25% wszystkich sterylizowanych kotów ma problem z zaburzeniami odżywiania, tj. odczuwa ciągły głód, przez co potrafi zjadać nawet do 30% więcej karmy. Przy zachowaniu dotychczasowego pożywienia i jego kaloryczności, a także jednoczesnym spadku zapotrzebowania energetycznego o kolejne 30% oznacza to po prostu zagrożenie nadwagą i otyłością.

Drugim podstawowym problemem jest zagrożenie chorobami nerek i układu moczowego. Według badań koty sterylizowane są nawet siedmiokrotnie bardziej narażone na tworzenie się kamieni oksalatowych, zaś ok. trzykrotnie bardziej – struwitowych. Co więcej, dolegliwości te dopadają zazwyczaj kocury w młodszym wieku, zaś kotki – w nieco starszym. Często jest to związane z nadwagą, która stanowi czynnik ryzyka występowania kamieni, jako że koty mniej aktywne odczuwają mniejsze zapotrzebowanie na wodę, a przez to usuwają mniej zalegających substancji z moczem.

Ostatecznie, sterylizacja przedłuża również życie kotom – zarówno z uwagi na brak zagrożenia nowotworami, jak również i mniejsze popadanie w konflikty kotów wychodzących. To sprawia, że koty po zabiegu w naturalny sposób częściej cierpią na rozmaite schorzenia wieku starszego.

Żywienie pomocne w profilaktyce

Teoretycznie, przy zachowaniu zmniejszonej dawki żywieniowej część kotów na pewno będzie funkcjonowała normalnie. Niektóre schorzenia jednak pojawiają się dopiero po dłuższym czasie, a profilaktyka badań okresowych pozwala je szybciej wykryć, ale nie wyeliminować. Rynek zoologiczny jest obecnie nasycony karmami dla kotów sterylizowanych, jednakże tylko receptury Royal Canin stworzone są na bazie współpracy naukowców oraz lekarzy weterynarii i dostosowane do potrzeb kotów w różnym wieku:

Second Age Kitten Sterilised – dla kociąt sterylizowanych od 6 do 12 miesiąca życia;

Sterilised w wersji suchej oraz mokrej w sosie i galaretce – dla dorosłych kotów sterylizowanych;

Sterilised 7+ - dla kotów po sterylizacji powyżej 7 roku życia;

Sterilised Apetite Control (również w opcji +7) – dla kotów sterylizowanych do i po 7 roku życia, o silnym poczuciu głodu;

Senior Ageing Sterilised 12+ - dla kotów starszych po sterylizacji.

Jak widać, taka różnorodność pozwala idealnie dobrać pokarm do wieku kota, jego kondycji czy dodatkowych potrzeb. Wzbogacenie pokarmów suchych tymi z saszetek, w smacznych dla kotów galaretkach czy sosach, świetnie wpływa na urozmaicenie diety, zwłaszcza w przypadku wybrednych mruczków.

Dlaczego Royal Canin?

Istnieje kilka aspektów, które wyróżniają karmy Royal Canin dla kotów sterylizowanych i sprawiają, że są one doskonałą opcją żywieniową. Przede wszystkim receptury posiadają zwiększony procent białka zwierzęcego, które jest przydatne w budowie odpowiedniej tkanki mięśniowej – bywa to niekiedy problemem w przypadku kotów po sterylizacji. Jednocześnie w krok za zwiększoną ilością białka idzie również… zmniejszona kaloryczność. Kot może otrzymywać dawkę, która była zbliżona do jego dotychczasowej dawki żywieniowej, jednakże połączenie dużej zawartości białek, ograniczonej ilości tłuszczów oraz sprzyjającej przemianie materii L-karnityny doskonale zapobiega nadwadze czy otyłości u kotów.

Dodatkowo karmy Royal Canin posiadają również ograniczoną ilość fosforu, który odpowiedzialny jest za wspominane wyżej problem z układem moczowym. To pozwala profilaktycznie działać w razie skłonności do tworzenia się rozmaitych złogów w pęcherzu czy przewodzie moczowym. Jeśli dodać do tego przeciwutleniacze, które wpływają na polepszoną kondycję sierści, silne stawy oraz witalność kota, zyskujemy formułę, która pozwoli mruczkowi po sterylizacji pozostać w doskonałej kondycji na każdym etapie życia.

Sterylizacja kotów jest zabiegiem, który podnosi średnią ich życia, gwarantuje ochronę przed wieloma chorobami, a także zapobiega niechcianemu rozrodowi. W zestawieniu z odpowiednim żywieniem jest to zabieg, którego zalety stanowczo przeważają ponad ewentualnymi, wynikającymi z braku wiedzy o kocim odżywianiu, wadami.