Właściciel serwisu Anonser żąda usunięcia artykułu z DI i spowodowania, by cały internet go "zapomniał"

Dziennik Internautów regularnie pisze o problemach związanych z zawieraniem umów na usługi świadczone drogą elektroniczną. W związku z tym w czerwcu tego roku opublikowaliśmy artykuł o wyroku dotyczącym firmy Panorama Internetu Sp. z o.o.. Wspomniana spółka prowadziła serwis Anonser oferujący usługi pozycjonowania.

Właściciel Anonsera chce "zapomnienia" artykułu

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pismo od prezesa Panoramy Internetu z żądaniem usunięcia artykułu. To pismo w całości zamieszczamy pod tym tekstem, aby każdy z naszych Czytelników mógł się z nim zapoznać.

Prezes Panoramy Internetu - Marek Stefaniak - żąda natychmiastowego usunięcia naszego artykułu z czerwca oraz opublikowania przeprosin. Co ciekawe, żąda on od nas usunięcia publikacji nie tylko z Dziennika Internautów, ale również "w postaci jej kopii we wszystkich wyszukiwarkach i archiwach internetowych". Co więcej, Marek Stefaniak żąda "usunięcia skutków publikacji w postaci cytatów i odwołań do publikacji we wszystkich innych serwisach internetowych".

W swoim piśmie pan Marek Stefaniak stwierdza, że Dziennik Internautów "formułuje niepotwierdzone i nieprawdzie tezy". Niestety Marek Stefaniak nie wskazał nam ani jednej informacji, która jego zdaniem jest nieprawdziwa. Marek Stefaniak uważa też, że Dziennik Internautów nie miał prawa publikować wyroku "bez depersonalizacji" i dodaje, że Panorama Internetu i Anonser to zarejestrowane znaki towarowe.

Poza tym Pan Marek Stefaniak wskazał, że opisany przez nas wyrok został uchylony i przekazany Sądowi Rejonowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Wyjaśnienia Dziennika Internautów

W związku z tym pismem przedstawiamy następujące wyjaśnienia.

Artykuł, którego usunięcia żąda pan Marek Stefaniak, nie dotyczy tylko i wyłącznie jego firmy. Dotyczy różnych firm i wspomina o różnych wyrokach. Nie ma znaczenia dla sprawy, czy nazwy firm lub serwisów są zarejestrowanymi znakami. Publikując wyrok zamazaliśmy dane osobowe przedsiębiorców (choć wcale nie musieliśmy tego robić). Ujawniliśmy tylko nazwę spółki. Polskie prawo nie zabrania opisywania wyroków sądowych dotyczących firm i nie zabrania podawania ich nazw w prasie. W prasie oraz na stronach instytucji państwowych można znaleźć liczne teksty na temat firm uwikłanych w różnego rodzaju spory. Te firmy podawane są z nazwy i te nazwy są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Nie mamy możliwości usunięcia treści z całego internetu (nawet gdybyśmy bardzo chcieli to zrobić). Nie możemy też czuć się odpowiedzialni za to, że nasza treść została gdzieś rozpowszechniona. Nie zgadzamy się z opinią, że nasza publikacja "w sposób oczywisty jest skierowana przeciwko renomie obu znaków" (Panorama Internetu i Anonser). My jedynie opisaliśmy wyrok sądowy w kontekście obserwowanych na rynku praktyk, które w tym konkretnym przypadku stały się przedmiotem sporu. Opisując spór i wyrok wskazaliśmy na pewne kwestie, które pozwalają firmom i ich potencjalnym klientom unikać takich sporów. Nie mieliśmy zamiaru uderzać w czyjąkolwiek renomę. Nie wiemy jakie informacje Marek Stefaniak uważa za nieprawdziwe. W związku z tym nie możemy ich sprostować, wyjaśnić czy ponownie sprawdzić. Załączony do pisma dokument sugeruje, że opisywany wyrok rzeczywiście został uchylony. Nastąpiło to dopiero 2 grudnia. Sprawa została przekazana Sądowi Rejonowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Z chęcią uzupełnimy informację i opiszemy kolejny wyrok w sprawie Anonsera kiedy tylko zapadnie wyrok rozstrzygający sprawę. Nigdy nie twierdziliśmy, że poprzednio opisany wyrok był ostateczny i niepodważalny. Prawo nie zabrania opisywania wyroków nieprawomocnych. Ich opisywanie wpisuje się w rolę prasy - ma znaczenie dla kontroli społecznej nad działaniem aparatu sprawiedliwości.

Kopia pisma

Poniżej, dla pełnej jasności sytuacji, kopia pisma jakie otrzymaliśmy.

Scan 22.12.2016, 08.57 by Dziennik Internautów on Scribd