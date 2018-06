Właściciel pirackiego serwisu futbolhd.tv z wyrokiem sądu

Sąd uznał, że właściciel serwisu działał na szkodę spółki ITI Neovision S.A., operatora platformy nc+, posiadającej wyłączne prawo do transmisji wyżej wymienionych treści i na podstawie art. 46 § 2 kodeksu karnego orzekł wobec oskarżonego zapłatę nawiązki na rzecz operatora w wysokości 160 000 zł. Ponadto właściciel serwisu pobierał od użytkowników serwisu opłaty za dostęp do transmitowanych nielegalnie treści, czyniąc z tego stałe źródło dochodu i osiągając z tego tytułu korzyść majątkową, za co został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. To finał toczącego się od ubiegłego roku postępowania sądowego. Wyrok jest prawomocny.

Źródło: nc plus