Wizyta ministra cyfryzacji na Forum Zarządzania Internetem

O kierunku rozwoju Internetu

W poniedziałek (25 listopada) szef Ministerstwa Cyfryzacji wziął udział w tzw. „dniu zero”, który poprzedza oficjalną inaugurację IGF. Konferencja odbywa się pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ministrowie ds. cyfryzacji z różnych stron świata spotkali się rano na śniadaniu roboczym, którego tematem była przyszłość Internetu.

Swoją wizytę w Berlinie Marek Zagórski rozpoczął od spotkania z niemieckim ministrem gospodarki i energii Peterem Altmaierem. Tematem rozmów było przede wszystkim bezpieczeństwo przy wprowadzaniu sieci 5G. Polska i Niemcy dążą do wspólnego stanowiska.

- Internet jest światowym zasobem, z którego wszyscy korzystamy na co dzień i dlatego zarządzany musi być w sposób transparentny, odpowiedzialny i wspólnie przez społeczność międzynarodową – mówił minister cyfryzacji. - Chociaż na początku Internetem nie kierowały żadne zasady, obecnie to my musimy wspólnie opracować regulacje, które zagwarantują bezpieczeństwo, zarówno państw, jak i pojedynczych użytkowników. To wyzwanie, przed którym stoimy już teraz – dodał Marek Zagórski.

Cyberbezpieczeństwo przede wszystkim

Szef resortu cyfryzacji wziął również udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony praw użytkowników Internetu, podczas którego mówił o polskich doświadczeniach w tym obszarze. Podkreślił przy tym działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wspomniał m.in. o kampanii MC pod hasłem „Nie zagub dziecka w sieci”.

Rozmowy bilateralne

Na marginesie Forum minister cyfryzacji spotkał się z Liu Zhenminem - zastępcą sekretarza generalnego ONZ. Rozmowa dotyczyła przyszłorocznej edycji wydarzenia, które odbędzie się w Polsce.

Kolejnym punktem w programie poniedziałkowych aktywności było spotkanie z Goranem Marbym, szefem ICANN. Jest to instytucja odpowiedzialna obecnie za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie. Dominował temat rozdysponowywania tymi domenami oraz wyzwań związanych z siecią piątej generacji.

Wizyta ministra Marka Zagórskiego na konferencji zakończyła się rozmową z Vintonem Grayem Cerfem, wiceprezesem Googla i współtwórcą Internetu. Tu także główną kwestią było przyszłoroczne Forum. Szef resortu cyfryzacji zaprosił Cerfa do Polski, na jubileuszową 15. edycję IGF.