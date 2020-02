Wizerunek XXI wieku. 5 porad dotyczących budowy marki osobistej w social mediach

Personal branding – o czym musisz pamiętać

Działania wizerunkowe w social mediach są nierozerwalnie związanie z koniecznością założenia kont na poszczególnych portalach społecznościowych. W zależności od tego, gdzie chcesz się promować, może to być fanpage na Facebooku, profesjonalne konto na LinkedIn, kanał na YouTube oraz konto na Twitterze. Właśnie te kanały będą umożliwiały bezpośredni kontakt Twojej marki osobistej z odbiorcami, dlatego zanim zaczniesz prowadzić profile, koniecznie dowiedz się, na co zwracać szczególną uwagę.

1. Sprecyzuj swoje wartości i cele

Na tym etapie warto wykonać personalną analizę SWOT. Skup się w szczególności na swoich mocnych stronach – określ, w czym jesteś najlepszy, w jakiej dziedzinie masz duże doświadczenie i dlaczego to, co robisz, może dać ludziom dużą wartość. Zajrzyj także na profile swoich konkurentów i zastanów się, co Cię od nich odróżnia. Zastanów się także, jakie możliwości niesie za sobą prowadzenie działań personal brandingowych i jak możesz je w przyszłości wykorzystać. W analizie poświęć także odpowiednią ilość czasu na weaknesses and threats. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych. Chcąc być aktywnym w social mediach, trzeba być gotowym na to, że mogą znaleźć się tacy, którzy na Twoim profilu opublikują niepochlebny komentarz, np. na temat tego, co kiedyś Ci nie wyszło. Aby właściwie zareagować na nieprzychylny post, trzeba wcześniej się do tego przygotować, m.in. analizując swoje słabości i starając się wyciągnąć z nich wnioski.

2. Określ plan działania

Kreując swoją markę osobistą w social mediach, pamiętaj o tym, że w innych obszarach, takich jak np. konferencje i wydarzenia branżowe również powinieneś brać udział. Relacja z tego typu spotkań jest doskonałym pomysłem na content, który później zamieścisz na swoim profilu. W ten sposób pokazujesz, że rozwijasz swoje umiejętności, a przede wszystkim podążasz za zachodzącymi w branży zmianami. Jeśli prowadzisz szkolenia oraz co jakiś czas publikujesz eksperckie wypowiedzi na łamach branżowych magazynów, to również się podziel tą informacją. To pokaże, że chętnie dzielisz się wiedzą i wymieniasz doświadczenia z różnymi odbiorcami. Bądź również aktywny w różnych branżowych grupach dyskusyjnych w social mediach – osoby, które się tam udzielają, zapamiętają Twoje nazwisko, a przecież o to m.in. chodzi. Mówiąc ściślej, zadbaj o szeroko pojętą aktywność komunikacyjną swojej marki.

3. Stwórz harmonogram publikacji postów

Przygotowanie planu z pomysłami na treści znacznie ułatwia pracę i pozwala uniknąć chaosu. Najlepiej przygotować tygodniowy plan publikacji w Excelu, uwzględniając datę i godzinę publikacji, treść posta i oczywiście rodzaj kanału. Weź pod uwagę nie tylko własne zasoby, którymi chcesz się podzielić, ale także najświeższe informacje z branży. Jako ekspert w danej dziecinie, musisz być na bieżąco z wszystkimi istotnymi wydarzeniami, jakie mają miejsce w danym momencie. Możesz się do nich odnieść, dzieląc się w ten sposób opinią z innymi. Częstotliwość i godziny publikacji trzeba uzależnić od przewidywanej aktywności grupy docelowej, chociaż zaleca się, by treści na Facebooku publikować nie częściej niż 2 razy dziennie i nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Nie możesz dopuścić do tego, by odbiorcy o Tobie zapomnieli lub wręcz odwrotnie – mieli dość publikowanych przez Ciebie treści. Najlepszy przedział godzinowy na publikację to 9:00-15:00, ponieważ wtedy zaangażowanie użytkowników jest największe. W przypadku portalu LinkedIn sytuacja wygląda nieco inaczej – zaangażowanie odbiorców jest największe w godzinach 7:00-9:00 oraz 16:00-17:00.

4. Zadbaj o spójność i konsekwencję we wszystkich kanałach social media

Budując swoją markę osobistą, zadbaj o to, by Twoje działania wizerunkowe były prowadzone z największą dbałością. Posty publikowane na wszystkich portalach powinny być ze sobą spójne, a każdy z nich powinien mieć taki sam „tone of voice”. Przygotuj więc własną strategię i działaj zgodnie z nią. Przekaz musi więc być wszechstronny. Odradzamy jednak, by ten sam post publikować na wszystkich portalach. Przykładowo, jeżeli opublikowałeś ciekawy wpis na LinkedIn, nie ma sensu, by to samo powtarzać na Facebooku – wystarczy krótko wspomnieć, czego dotyczy i zachęcić do przeczytania, jednocześnie odsyłając (np. poprzez wstawienie linku) do wpisu na LinkedIn.

5. Analizuj rezultaty działań

Aby zobaczyć, czy prowadzone przez Ciebie działania przynoszą pożądane rezultaty, warto przeanalizować zachowania odbiorców – jaki wpis w danym tygodniu uzyskał największy zasięg? Ile osób polubiło Twój fanpage w tym miesiącu? Czy opublikowany przez Ciebie film uzyskał takie zaangażowanie, jakiego oczekiwałeś? W przypadku Facebooka wszystkie niezbędne dane, zestawione za pomocą czytelnie przedstawionych wykresów, znajdziesz w zakładce statystyki. Regularna analiza działań może pokazać pewne zależności, które warto wziąć pod uwagę w przyszłych działaniach z zakresu personal brandingu w social mediach.

