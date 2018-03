Witajcie, kryptopomidory!

Wydobywanie bitcoinów łączy się z dużymi nakładami energii. Energoochłonne jest kopanie bitcoinów (o tym, ile energiii potrzebuje bitcoin, pisaliśmy też w DI). Sporo energii emitują także serwery, na których przetwarzane są dane. Ta energia nie musi być marnowana. Pomysły na jej wykorzystanie już przynoszą owoce. I to dosłownie.

Kryptopomidory. Fot. Kamil Brejcha

Czesi z firmy Crymico umieścili w swojej kopalni bitcoinów rozwiązanie technologiczne, które nazwali Container - umożliwia ono akumulację ciepła pochodzącą z pracy serwerów i skierowanie go do umieszczonej nad kopalnią szklarni. Energia ta pozwala na utrzymanie odpowiednich warunków - pierwsze kryptopomidory (cryptomatoes) są już gotowe do zbiorów. Mało tego - energia potrzeba do zasilania samej kopalni pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych. Czesi korzystają z lokalnej elektrowni wodnej i kolektorów słonecznych. Jak mówi Kamil Brejcha, który pokazał pomidory na Twitterze, udaje się więc działać w zamkniętej pętli energetycznej.

Kopania bitcoinów. Fot. Kamil Brejcha

Hodowcy kryptomidorów zapowiadają, że o mariażu rolnictwa i kryptowalut wkrótce dowiemy się więcej. Będziemy informować.

Zobacz, co piszą na ten temat autorzy pomysłu:

